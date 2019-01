Jan Vertonghen neemt afscheid van Mousa Dembélé: “Ik zie een goede vriend en één van de beste middenvelders vertrekken”

This moment... There was one final surprise for @mousadembele at Hotspur Way as @JanVertonghen joined his farewell interview with Spurs TV. pic.twitter.com/DYDh7V3xkd

Jan Vertonghen en Mousa Dembélé kennen elkaar sinds hun tien jaar. Na zeven jaar Tottenham kwam de verdediger met een “zeer emotioneel” filmpje op Spurs TV afscheid nemen van “een goede vriend en één van de beste middenvelders in de Premier League”.

LEES OOK. Done deal: Rode Duivel Mousa Dembélé verhuist voor drie jaar naar het Chinese Guanghzou R&F

“Het is een goede speler die vertrekt maar voor mij ook een goede vriend”, aldus Vertonghen, met Dembélé ietwat verlegen naast zich. “Ik weet dat we genoeg zaken gemeen hebben waardoor we contact zullen blijven houden. Maar dat is nu eenmaal voetbal. We kwamen hier in dezelfde transferperiode en als je ons toen had gezegd dat we zeven jaar samen zouden blijven... We wisten dat de tijd was gekomen maar al die jaren hier en dan nog bij de Rode Duivels: het was leuk.”

Vertonghen en Dembélé speelden in Nederland tegen elkaar: de ene bij Ajax en de andere bij AZ. “Mijn eerste goal die ik maakte voor Ajax was toen ik zijn mannetje was op hoekschop: dat zal ik nooit vergeten.”

Vertonghen heeft ten slotte Dembélé niet alleen als mens heel hoog zitten, ook als voetballer: “Hij maakte de juiste keuzes in zijn carrière: eerst als aanvaller en dan als middenvelder. Je moet maar aan alle spelers vragen die met of tegen hem speelden om de appreciatie te krijgen die hij verdient. Soms werd ik kwaad omdat mensen over de beste middenvelders in de Premier League spraken maar Mousa niet noemden. Maar ik heb wel de indruk dat hij de laatste jaren wel die appreciatie kreeg.”

En Dembélé? Die had het duidelijk moeilijk met afscheid nemen.