Dewinter gaat strijd aan met De Wever bij Vlaamse verkiezingen, Van Grieken leidt het Antwerpse front

Antwerpen - Vlaams Belang heeft donderdag de kandidaten voor de provincie Antwerpen voorgesteld voor de Kamer en het Vlaams Parlement die volgens de partij op een verkiesbare plaats staan. VB mikt in de Kamer op vier Antwerpse verkozenen, Vlaams zelfs op vijf. De partij kiest naar eigen zeggen voor verjonging: op de Kamerlijst wordt nationaal voorzitter Tom Van Grieken gevolgd door Ellen Samyn (38), Reccino Van Lommel (32) en Hans Verreyt (38), op de Vlaamse lijst komen na Filip Dewinter en Anke Van dermeersch de 29-jarige Bart Claes en de 33-jarige Sam Van Rooy.

Geen van de kandidaten zijn nieuwkomers bij de partij, maar voor de meesten is het wel de eerste keer dat ze zo hoog staan. Ellen Samyn is assistent van Gerolf Annemans in het Europees Parlement en was tot voor kort OCMW-raadslid in Brasschaat.

Reccino Van Lommel is fractieleider in de gemeenteraad van Turnhout en voormalig voorzitter van Vlaams Belang Jongeren. Ook Hans Verreyt was ooit nationaal jongerenvoorzitter en momenteel gemeenteraadslid in Boom. Met Bart Claes staat ook de huidige voorzitter van Vlaams Belang Jongeren op een verkiesbare plaats.

De vierde Vlaamse plek is voor Sam Van Rooy, die in de Antwerpse gemeenteraad op termijn Filip Dewinter moet opvolgen als fractieleider. Ook de vijfde plaats op de Vlaamse lijst werd al onthuld, die gaat naar Bornems gemeenteraadslid Wim Verheyden.

Vlaams Belang gaat volgens Van Grieken “vol vertrouwen” de verkiezingen tegemoet. “Een voorzichtige prognose op basis van het resultaat in oktober geeft ons vier zekere plaatsen in het Vlaams Parlement en drie in de Kamer”, zegt hij. “Maar we hebben ambitie, want Vlaams Belang is bij uitstek een partij die nationaal nog beter scoort dan lokaal.”