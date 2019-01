Gentse politie zoekt trucker die over voeten reed van 10-jarige jongen

Gent - In Gent heeft een vrachtwagenchauffeur donderdagmorgen, vermoedelijk zonder het te merken, over de voeten gereden van een jongen van 10 die de straat wou oversteken. Dat meldt de lokale politie, die een oproep naar getuigen doet.

De aanrijding gebeurde op het kruispunt van de Brusselsepoortstraat en de Keizervest. “Toen een jongen van 10 jaar om 8.05 uur wou oversteken op de oversteekplaats is een vrachtwagen over zijn voeten gereden. De vrachtwagen is niet gestopt.” De lokale politie gaat niet uit van vluchtmisdrijf, maar denkt eerder dat de chauffeur niet gemerkt heeft dat hij iemand geraakt had.

Wie een beschrijving kan geven van de vrachtwagen of de chauffeur, kan contact opnemen met de Gentse lokale politie via het nummer 09-266.61.11.