Richairo Zivkovic is op weg naar FC Sion in Zwitserland. De spits van KV Oostende mocht weg omdat hij de verwachtingen niet inlost en zwaar weegt op het budget.

TRANSFEROVERZICHT JUPILER PRO LEAGUE WINTER 2019

Zivkovic is nu in Zwitserland, waar hij enkel nog zijn handtekening moet zetten. Oostende ging ondertussen al akkoord met een transfersom van om en bij de 800.000 euro. Daarmee recupereert het een groot deel van de 1 miljoen euro dat het in de zomer van 2017 betaalde aan Ajax.