België stuurt tien F-16’s naar grote oefening in Verenigde Staten

Brussel - In maart nemen 10 Belgische F-16-gevechtsvliegtuigen deel aan de grote multinationale oefening “Red Flag” in de Verenigde Staten. Ons land mag deelnemen vanwege de rol die de Belgische gevechtsvliegtuigen hebben gespeeld in de operatie Inherent Resolve (OIR) van de internationale coalitie tegen terreurorganisatie Islamitische Staat (IS) in Irak en Syrië. Dat zei generaal-majoor Frederik Vansina, de commandant van de Belgische luchtcomponent, in een gesprek met Belga.

De Red Flag-oefeningen vinden verschillende keren per jaar plaats vanaf de Amerikaanse luchtmachtbasis Nellis in de Nevada-woestijn. “Red Flag blijft voor ons een heel belangrijke oefening”, aldus Vansina. “Alles wat met ‘flag’ te maken heeft, betekent een grote, multinationale, ‘high-end’ oefening.”

Tien Belgische F-16’s nemen van 11 tot 22 maart deel aan de oefening. Die draaien om de kwalificatie van de piloten, training met nieuwe wapens en wapens die al worden gebruikt, en upgrades van de piloten die dan leider worden van twee vliegtuigen, vier vliegtuigen of grote formaties, aldus de commandant.

Uitgenodigd

Deelnemen aan Red Flag gebeurt op uitnodiging van de Verenigde Staten. Landen kunnen wel hun interesse laten blijken. “Momenteel staan we goed aangeschreven bij de Amerikanen, omdat we in een kinetische rol hebben deelgenomen aan de OIR (door gronddoelwitten van jihadisten in Irak en Syrië aan te vallen, nvdr.). Dat is de enige reden waarom we zijn geslaagd voor de test, want er zijn landen die daar naartoe willen, maar dat niet kunnen”, aldus de generaal-majoor.

Aan de oefening zullen Amerikaanse F-35’s deelnemen, gevechtsvliegtuigen van de vijfde generatie. Dat toestel zal op termijn ook de Belgische F-16’s vervangen, toestellen van de vierde generatie. “Voor ons is de integratie van de vierde en vijfde generatie belangrijk bij Red Flag”, oordeelt Vansina. Daarnaast worden op Red Flag ook operaties van de internationale coalitie getraind. Normaliter sturen immers ook Nederland, de Verenigde Arabische Emiraten en Saoedi-Arabië toestellen naar de oefening.

24 piloten

De Belgische gevechtsvliegtuigen vliegen van België naar de oefening in Nellis. Voor de oversteek van de Atlantische oceaan krijgen ze het gezelschap van Amerikaanse tankvliegtuigen. Eens in de Verenigde Staten, vliegen ze via verschillende basissen tot Nellis. Na Red Flag verhuizen de F-16’s naar de luchtmachtbasis van Mountain Home, in Idaho, waar ze van 25 maart tot 19 april aan oefeningen deelnemen.

Aan Red Flag nemen 24 piloten deel in één rotatie. Voor de training in Mountain Home zijn er twee rotaties van telkens 24 piloten.