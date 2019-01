Studente gruwelijk vermoord terwijl ze videogesprek heeft met zus

Een studente is gruwelijk om het leven gebracht in het Australische Bundoora. Op het moment waarop de dader haar aanviel, was ze via Facetime een videogesprek aan het hebben met haar zus in Israël. De gsm viel uit haar handen, waardoor die niets kon zien van wat er gebeurde, maar horen kon ze het wel.

Volgens de politie was de 21-jarige Israëlische studente dinsdagavond na een avondje uit op weg naar de campus van haar universiteit in Melbourne toen ze aan een winkelcentrum aangevallen werd door iemand die haar vermoedelijk al enige tijd aan het volgen was.

Op het moment van de aanval was Aya Masarwe via Facetime een videogesprek aan het hebben met haar zus in Israël. “Het was rond 23 uur dinsdagavond”, zegt haar oom, Rame Masarwe, aan The Guardian. “Ze waren nog aan het bellen via FaceTime. Ze heeft alles gehoord, maar gelukkig niet gezien omdat de gsm gevallen was. Ze heeft de stemmen wel gehoord.” Na dat telefoontje probeerde de zus van de studente haar nog te bellen, maar antwoord kreeg ze niet meer. Toen belde ze de politie op, rond 0.10 uur.

“Volgens ons is het ze van de trein gestapt en amper 50 meter verder is ze aangevallen”, klinkt het bij de politie, die beelden verspreid heeft om tips te krijgen over wie de dader zou kunnen zijn. “Details over hoe ze om het leven gekomen is gaan we niet geven, maar één ding kunnen we zeggen: ze is gruwelijk om het leven gebracht.”