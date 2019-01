Debat over humanitaire visa in De Kamer: “Hoe cynisch klinkt de N-VA-slogan vandaag?”

In het parlement werden donderdagmiddag heel wat kritische vragen gesteld over de visa-affaire rond Mekilan Kucam (N-VA). Het Mechelse gemeenteraadslid is aangehouden voor mensensmokkel en afpersing. Verschillende politici eisen een strenge en rechtvaardige reactie vanuit de politiek. Ook voormalig staatssecretaris van Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) was aanwezig tijdens het debat. Meermaals werd hij werd met de vinger gewezen: “Hij was op de hoogte en heeft niets gedaan”, klonk het.

Eerder deze week kwam het N-VA-gemeenteraadslid Melikal Kucam in opspraak omdat hij tienduizenden euro’s zou hebben gevraagd aan christenen uit Syrië om ze aan een humanitaire visa te helpen. De man was tussenpersoon voor het kabinet van toenmalig staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA). Francken heeft zich intussen burgerlijke partij gesteld, net als de huidige ontslagnemende regering.

In de Kamer werd fel gedebatteerd over de kwestie. De vragen werden aan premier Charles Michel en aan Franckens opvolgster Maggie De Block (Open VLD) gesteld. Verschillende politici richtten zich echter rechtstreeks tot Francken die achterin de Kamer zat.

“Wie wist wat?”

Patrick Dewael (Open VLD) vraagt zich openlijk af wie op de hoogte was van welke feiten: “Wie wist wat, op welk ogenblik? Dat is een zaak van politieke verantwoordelijkheid. Hoorzittingen in de commissie Binnenlandse Zaken lijken me zeker aan de orde.”

Theo Francken, die eerder te kennen gaf dat hij op de hoogte was van de geruchten rond Kucam maar niet ingreep omdat er “altijd erg veel geruchten de ronde doen”, wordt ook door Dewael met de vinger gewezen. “Een staatssecretaris moet zich laten omringen met de nodige adviezen. Het gebruik van tussenpersonen aan wie men de bevoegdheid uitbesteedt, is zeer gevaarlijk op zich.”

Oppositiepartij CDH zwaaide met een brief van de European Syriac Union, een organisatie van oosterse christenen in Europa, waarin sprake is van ‘criminele activiteiten’ bij het overbrengen van christenen uit Syrië naar België. Er wordt gesproken over 6 Belgen die daar 3.000 tot 14.000 euro voor vragen. De naam Kucam valt evenwel niet.

“Hoe cynisch klinkt N-VA-slogan?”

“Streng maar rechtvaardig, hoe cynisch klinkt die N-VA-slogan vandaag”, zegt Wouter De Vriendt (Groen). “We waarderen deze uitgestoken hand van de premier en mevrouw De Block. Ik stel voor dat we deze kwestie meteen op de agenda zetten.” De Vriendt eist ook een uitleg van Theo Francken. “Elke dag duiken nieuwe bezwarende feiten op. Francken heeft moeten toegeven dat hij al sinds september of oktober op de hoogte was van de fraude, hij heeft daarmee niets gedaan.”

“Het systeem van humanitaire visa dient om in uitzonderlijke gevallen uiterst kwetsbare mensen toegang te geven tot ons land op een legale manier. Wanneer je die procedure gebruikt om duizenden visa uit te delen, moet je nadenken over criteria, controle en toezicht achteraf. Dat is het minste wat je kan doen”, vindt Monica De Coninck (SP.A).

“Kamer is niet het hart van de democratie”

Hendrik Vuye van Vuye & Wouters begint met een knipoog naar de premier. “U dacht dat u er vanaf was premier Michel, maar het is niet zo”, klinkt het vooraleer hij tot de visa-kwestie komt. “Is het wel zinvol wat wij hier doen? Hier is in feite geen enkele controle op de regering. Zeker de collega’s van de oppositie hebben al eerder vragen gesteld over de humanitaire visa. Ze hebben echter nooit antwoorden gekregen. Een minister die niet antwoordt, dat kan niet. Maar in de Kamer hier is dat wel zo. Dan heeft het geen zin. De Kamer moet het hart van de democratie zijn, maar dat is hier niet het geval.