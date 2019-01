Facebook verwijdert honderden fake accounts die gesponsord werden vanuit Rusland

Facebook neemt de strijd tegen ‘fake news’ wel degelijk serieus, dat blijkt uit een aankondiging die het bedrijf vandaag deed. Ze legden twee Russische operaties bloot die samen verantwoordelijk waren voor honderden valse accounts. Die hadden één duidelijk doel: valse of minstens gekleurde informatie verspreiden. Niet alleen in Amerika, ook veel dichter bij huis.

“Vandaag hebben we verschillende pagina’s, groepen en accounts verwijderd die deelnamen aan ‘gecoördineerd niet-authentiek gedrag’ op Facebook en Instagram. De twee operaties komen uit Rusland en waren actief in verschillende landen. Eentje was enkel in Oekraïne actief.”

Facebook laat weten dat ze er alles aan doen om valse activiteit op hun netwerk te stoppen “want we willen niet dat onze diensten gebruikt worden om mensen te manipuleren.” De bestrijding van dergelijke operaties blijkt zelfs voor een gigant als Facebook niet simpel. “De verantwoordelijken zijn heel vastberaden en worden goed gesponsord. We moeten constant verbeteren om hen de baas te blijven.”

300 pagina’s, 790.000 volgers

Een honderdtal Facebook-accounts, veertig Instagram-profielen en meer dan 300 pagina’s werden geblokkeerd in de operatie. Niet omwille van de berichten die ze deelden, want Facebook wil angstvallig neutraal blijven op dat vlak, wel omdat ze zich voordeden als andere mensen en zich organiseerden om bepaalde artikelen te verspreiden zonder eerlijk te zijn over hun bedoelingen, zo schrijft Facebook.

De pagina’s en accounts konden gelinkt worden aan het Russische nieuwsagentschap Sputnik. Dat gaf ongeveer 135.000 dollar uit aan het verspreiden van advertenties vanuit de intussen geblokkeerde pagina’s. Het ging in hoofdzaak om posts met een anti-NAVO boodschap, protesten en anticorruptie-boodschappen.

Volgens Facebook was er ook een duidelijke technische overlapping met de Russische activiteit die de Amerikaanse tussentijdse verkiezingen probeerde te beïnvloeden.

België gevrijwaard?

Facebook is niet geheel duidelijk over in welke landen de valse accounts vooral actief waren. Ze noemen de Baltische staten, Centraal Azië en de Kaukasus maar ook Centraal- en Oost-Europa. Uit de gedeelde posts kan wel afgeleid worden dat het hen vooral ging om landen in de Russische invloedssfeer. Zo gingen die gedeelde posts die over politici gingen, vooral over politici uit Roemenië, Letland, Estland, Litouwen, Armenië, Azerbeidzjan, Georgië, Tadzjikistan, Oezbekistan, Kazachstan, Moldavië, Rusland zelf en Kirgizistan.