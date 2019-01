Vorig jaar 739 verzoeken tot naamsverandering goedgekeurd

Brussel - In totaal werden vorig jaar 739 verzoeken tot wijziging van de familienaam goedgekeurd. Dat zijn er 60 minder dan in het jaar 2017. Dat meldt de federale overheidsdienst (FOD) Justitie donderdag.

Dit betekent niet dat er 739 Belgen van naam zijn veranderd, want dat zijn er mogelijk meer. Een verzoek kan namelijk slaan op verschillende personen (binnen één gezin). Wat wel met zekerheid vast staat: het aantal aanvragen voor naamsverandering, dat bedroeg 1.432 in 2018, 740 waren afkomstig van Nederlandstaligen, 692 waren Franstaligen. Van de 739 goedgekeurde aanvragen waren er 394 afkomstig van Vlamingen en 345 van Franstaligen. Ruwweg kan gesteld worden dat een op twee verzoeken goedgekeurd wordt.

Gunst, geen recht

De FOD Justitie wijst erop dat de verandering van de naam geen recht is, maar enkel een gunst die die bij koninklijk besluit wordt toegestaan. Ook moet het verzoek gesteund zijn op ernstige redenen. Bovendien mag de nieuwe gevraagde naam geen aanleiding geven tot verwarring en de verzoeker of derden niet schaden.

De laatste jaren hebben verzoeken tot naamsverandering te maken met de toenemende immigratie: bipatriden bijvoorbeeld, mensen met meer dan één nationaliteit, dragen mogelijk verschillende namen in elk van de staten waarvan ze de nationaliteit bezitten. De verandering kan dan gevraagd worden om overal de identieke naam te hebben. Dat voorkomt administratieve rompslomp en verwarring.

Ander voorbeeld: een vrouw die gehuwd is in Polen en daar conform het Pools recht de naam van de echtgenoot heeft overgenomen na het huwelijk. Na de echtscheiding is het mogelijk dat de vrouw haar meisjesnaam opnieuw wil gebruiken als familienaam. Of een genaturaliseerde Belg kan vragen om zijn zeer vreemd klinkende familienaam te laten wijzigen, omdat de huidige naam voor ernstige integratieproblemen zorgt.