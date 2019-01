Nederlandse journaliste mogelijk Turkije uitgezet na arrestatie van ex

BRUSSEL -

De uitzetting van de Nederlandse journaliste Ans Boersma uit Turkije heeft mogelijk te maken met de relatie die ze tot de zomer van 2015 had met een Syriër die eind vorig jaar in Nederland is gearresteerd. Dat denkt de journaliste zelf, laat de hoofdredactie van Het Financieele Dagblad (FD) donderdagmiddag weten in een uitgebreide verklaring op de website van de krant.