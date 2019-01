Experts over drama in ‘Thuis’: “We proberen niet mee te huilen met de nabestaanden, maar achteraf...”

Nadat Sandrientje in ‘Thuis’ door de fictieve artsen hersendood werd verklaard, moeten Ann en Mayra beslissen of ze hun 10-jarige dochtertje laten gaan. Maar de realiteit overtreft de fictie. Professor Geert Meyfroidt, al vijftien jaar actief op intensieve zorgen, weet als geen ander hoe zwaar het is om zo’n hartverscheurend nieuws aan ouders te verkondigen. Want wat gebeurt er echt als de machines bij een kind worden stopgezet?