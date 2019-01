Vlaanderen liet vorig jaar 57 logies tijdelijk sluiten na controle

Brussel - In 2018 zijn in Vlaanderen meer dan 700 logiesuitbatingen gecontroleerd en 57 stopzettingsbevelen uitgevaardigd, wegens niet in orde met de basisnormen van het logiesdecreet. Dat blijkt uit cijfers van Toerisme Vlaanderen. Bijna alle bevelen tot stopzetting gaan over logies aangeboden via het verhuurplatform AirBnB.

Sinds 1 april 2017 is het nieuwe logiesdecreet van kracht. Dat stelt dat verhuurders zich moeten aanmelden en daarbij een brandveiligheidsattest, een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid en een eigendomsbewijs of huurovereenkomst van het pand op vraag moeten kunnen voorleggen. Naast de verplichte aanmelding kunnen logies zich ook vrijwillig laten erkennen door Toerisme Vlaanderen.

Steekproeven

Om te controleren of een logies voldoet aan deze regels, voert Toerisme Vlaanderen geregeld steekproeven en controles uit. Het logiesdecreet geeft Toerisme Vlaanderen ook de mogelijkheid om bij boekingsplatformen zoals Booking.com, Hotel.com en AirBnB, gegevens van logies op te vragen om na te kijken of ze wel aangemeld zijn.

In augustus vorig jaar berichtten media nog dat vijf op de zes verhuurders via het populaire platform AirBnB niet in orde waren met de nieuwe voorwaarden van het logiesdecreet. Bij 106 controles specifiek op via AirBnB aangeboden logies in 2018, schreef Toerisme Vlaanderen 56 stopzettingsbevelen uit, voornamelijk om problemen met de brandveiligheid.

Stroeve samenwerking met AirBnB

Volgens woordvoerder Stef Gits van Toerisme Vlaanderen loopt de samenwerking met AirBnB stroef. “Jammer genoeg is AirBnB het enige platform dat weigert gegevens van logies vrij te geven. Daarom hebben we AirBnB ook een geldboete opgelegd. De rechtszaak hierover loopt nog.” Gits benadrukt wel dat meer dan 30 van de 56 AirBnB-verhuurders ondertussen het brandveiligheidsprobleem hebben opgelost en terug kunnen en mogen verhuren.

De acties en maatregelen van Toerisme Vlaanderen tonen zich ook in de cijfers, zegt Gits. “Er zijn in 2018 4,4 procent meer aangemelde logiesuitbatingen bijgekomen en 11 procent meer erkende logies tegenover 2017. We juichen deze evolutie toe, want een aanmelding en/of erkenning vormt een kwaliteitsgarantie voor een bezoeker.”

Ook in 2019 plant Toerisme Vlaanderen opnieuw een aantal gerichte controleacties, zoals bevragingen van de boekingsplatformen en steekproeven bij individuele logies. Volgens Gits is dat noodzakelijk. “Iedereen die in Vlaanderen overnacht in een logies moet dat ten allen tijde op een veilige manier kunnen doen.”