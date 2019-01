Jongeren redden leven van kleuter die in kanaal valt: “Zo zie je maar dat er ook positieve dingen gebeuren in Molenbeek”

Sint-Jans-Molenbeek - Een kleutertje is woensdagnamiddag ei zo na aan de dood ontsnapt in Sint-Jans-Molenbeek. Het jongetje fietste samen met zijn mama naar huis toen hij plotseling in het kanaal terechtkwam. Drie jongeren die het zagen gebeuren sprongen zonder verpinken het ijskoude water in.

Lang moesten ze niet twijfelen, drie jongeren die langs de Industriekaai wandelden op weg naar huis. Voor hun ogen zagen ze hoe een kleutertje van een jaar of vier plotseling de controle over zijn fietsje verloor en het kanaal in dook. Zijn mama liep enkele meters achter hem en gaf een luide gil.

“Daardoor werd ik opgeschrikt”, vertelt Bachir Barrou, straathoekwerker aan de overkant van het kanaal. Hij keek naar buiten en zag het kleine kereltje in het water. “Ik liep meteen naar buiten en wilde het water in springen. Maar ondertussen waren er al drie jonge gasten met rugzak en al het water in gedoken om hem te redden. Het had dus weinig zin om daar ook nog eens achter te springen.”

Heldhaftig

De drie heldhaftige jongeren wisten het jongetje op het droge te brengen via een ladder aan de kade. Daar wachtte zijn moeder hem in shock op. Voorbijgangers stopten meteen om droge kledij en hulp aan te bieden. Noch de politie, noch de ziekenwagen werd ter plaatse geroepen.

Het jongetje kreeg meteen droge kleren rond zijn lijf en ging richting huis met zijn mama. Ook de drie helden van de dag liepen zich warm op weg naar huis. Het is dus niet duidelijk om wie het precies gaat. “Niemand in ons jeugdhuis waar we werken, weet precies om wie het gaat”, zegt Barrou. “Maar het doet me deugd om te zien dat de mensen zonder twijfelen hun hulp aanbieden. Ik wilde dit moment absoluut vastleggen met mijn gsm.

Balustrades

Barrou’s filmpje werd op sociale media al druk gedeeld. Ook daar niets dan lof voor de jonge helden. “Iedereen spuwt steeds maar zijn of haar gal over Molenbeek, zeker na de eindejaarsperiode. Maar zo zie je maar dat er hier ook positieve dingen gebeuren.”

Barrou vraagt zich, net als andere mensen die op zijn filmpje reageerden, wel af of er geen veiligere balustrades bestaan om langs het kanaal te plaatsen.

“Er zit teveel ruimte tussen de spijlen waardoor een klein kindje er zomaar tussen kan. En het fietspad is er al niet breed. Wanneer twee fietsers elkaar moeten kruisen, kan het dan al eens gebeuren dat kinderen de controle over het stuur verliezen. Hoewel ik niet zeker ben dat dit hier het geval was.”