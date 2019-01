Soufiane Eddyani verdedigt zich na lied over veroordeelde jeugdvriend: “In mijn ogen is hij een held”

Op een persconferentie hebben rapper Soufiane Eddyani en zijn advocaat Marijn Van Nooten gereageerd op de heisa die is ontstaan na de release van de single ‘Amigo’. Daarin betuigt Eddyani zijn steun voor jeugdvriend Bilal ‘Moreno’ A., die veroordeeld werd voor tienerpooierschap. Eddyani zegt dat hij voortaan beter zal oppassen. “Ik vind het spijtig dat het lied verkeerd geïnterpreteerd is. In mijn ogen is Bilal een held.” Van Nooten had kritiek op de politici die kritiek hadden. “Ze moeten hun plaats kennen.”

De bedoeling was dat het een gezamenlijke persconferentie zou zijn van Soufiane Eddyani en zijn jeugdvriend Bilal A., maar die was niet aanwezig. “Hij mag maar een aantal uur per dag weg om een opleiding te volgen”, zei Marijn Van Nooten, de advocaat van de twee. “Die uren waren niet compatibel met de persconferentie.”

Van Nooten bevestigde dat A. voor feiten uit 2015 veroordeeld werd tot zes jaar cel, niet voor verkrachting maar voor mensenhandel en poging tot mensenhandel. Het is een zware straf, maar hij heeft die aanvaard. Hij noemt zijn moeilijke jeugd geen excuus. De strafuitvoeringsrechtbank heeft hem een nieuwe kans gegeven onder de vorm van elektronisch toezicht, maar de feiten noch de straf hebben hem losgelaten. Hij heeft al getuigd op een infosessie met leerlingen over zijn verhaal en zijn verleden, en daar heeft hij zelf de eerste stap voor gezet. Hij wil jongens en meisjes waarschuwen voor gevaren van de straat.”

De advocaat las daarop een brief voor boven van de organisatoren van de infosessie rond tienerpooiers, waar A. kwam getuigen. “We hebben hem na lang overleg ingeschakeld. De aanwezige jongeren waren niet mals voor hem. Het heeft drie uur geduurd omdat er zoveel vragen waren voor hem. Hij heeft zich kwetsbaar opgesteld en dat hebben we gewaardeerd.”

“Dit zegt alles over zijn goede ingesteldheid”, aldus de advocaat. “Iedereen verdient een tweede kans, en hij hoopt die te grijpen.”

Jeugdvrienden

“Soufiane en Bilal zijn jeugdvrienden, maar hun loopbaan heeft een andere wending genomen”, zei Van Nooten nog. “Soufiane is heel kwaad geweest en heeft zich geschaamd om wat zijn vriend gedaan heeft. Toen hij de inspanningen zag die Bilal deed om weer op het rechte pad te komen, heeft hij het lied Amigo gemaakt. Hij wil vertellen over de steun die vrienden elkaar moeten geven. Vrienden laten elkaar niet vallen als er een tegenslag is. Het nummer is geschreven met de beste bedoelingen.”

“Mijn bedoelingen waren goed”, voegde Eddyani eraan toe. “Ik had het wellicht iets anders moeten voorstellen in de clip. Ik ga beter oppassen met wat ik nog uitbreng. De vriendschap tussen Bilal en mij is onvoorwaardelijk. Op een dag zal hij hier zitten en kan hij jullie alles uitleggen. Maar vandaag heeft hij ervoor gekozen om zijn werk en Justitie niet teleur te stellen, ik vind dat een goede keuze.”

“Het probleem dat we hebben willen aankaarten, is zo belangrijk. We willen mensen daarvoor waarschuwen. Deze jongen is eigenlijk wel een held. Hij strijdt er sinds zijn veroordeling voor om het probleem uit de samenleving te krijgen.”

Eddyani hoopt dat mensen niet gekwetst zijn. “Als ze dat zijn, hoop ik dat ze begrijpen dat ik alles gedaan heb met mijn beste bedoelingen. Ik sta nog altijd achter die clip en achter het nummer.”

Uithaal naar politici

Van Nooten had nog een woordje over voor de politici die de kat de bel aanbonden. “Als ze hier kritiek op hebben, meen ik dat ze hun plaats niet kennen in onze rechtsstaat.”

Amigo

De heisa rond het lied Amigo van Soufiane Eddyani ontstond een tiental dagen geleden toen enkele politici, waaronder staatssecretaris voor Gelijke Kansen Zuhal Demir (N-VA), kritiek gaven omdat het nummer opgedragen is aan Bilal A. Dat is een jeugdvriend van Eddyani, in de Antwerpse rapscene beter bekend als rapper Moreno, die vorig jaar veroordeeld werd tot 6 jaar cel voor tienerpooierschap. Hij kwam na enkele maanden vrij onder elektronisch toezicht.

In het lied neemt Eddyani het op voor A., en rapt hij onder meer het volgende: “Bandito van de quartier zit nu daarbinnen achter tralies/Werd gepakt door het systeem”. Eddyani reageerde eerder al dat hij de daden van zijn vriend afkeurt, maar dat hij het ziet als een steunbetuiging voor hem.

Ook het gerecht kreeg kritiek omdat A. bijvoorbeeld een enkelband kreeg, maar de voorwaarden daarvoor niet naleefde.