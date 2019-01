Brandweer redt fel verzwakte kat uit woningbrand

Brandweerlui hebben een hart voor dieren, dat is nog maar eens gebleken in het Duitse Hamburg. De spuitgasten redden een kat uit een woning vol rook en beademden het diertje vervolgens. De kat komt intussen weer op krachten in een vereniging voor dierenbescherming.

Een alerte buurtbewoner had donderdagmorgen gezien dat er rook kwam uit een raam op de derde verdieping van de woning waar de poes haar thuis heeft. Hij verwittigde de brandweer, die bij haar interventie op het sterk verzwakte beest stootte. Buiten werd de kat beademd.

Een kast in kunststof had in de badkamer vuur gevat. De oorzaak is onduidelijk. Het huis is voorlopig onbewoonbaar.