Cannabisplantages in Lanaken en Tongeren opgerold, man uit Beringen aangehouden

Lanaken / Tongeren / Beringen - De lokale politie van de zone CARMA (As, Bocholt, Bree, Genk, Houthalen-Helchteren, Kinrooi, Meeuwen-Gruitrode, Opglabbeek en Zutendaal) heeft woensdag in Lanaken, op de grens met Zutendaal en in Tongeren wietplantages ontdekt en ontmanteld. In Tongeren werd ook een 39-jarige man uit Beringen gearresteerd, die door de onderzoeksrechter is aangehouden en opgesloten.

In Lanaken vielen de speurders binnen in een loods op de Oud Kantoorstraat, waar 1.100 planten stonden. In de loods was niemand aanwezig. Voor de cannabisteelt was er een illegale stroomaftakking. Het gerechtelijk lab deed een sporenonderzoek. De civiele bescherming werd opgeroepen voor de ontmanteling en opruiming van de teelinstallatie en de planten in de verschillende opslagruimtes.

De wietplantage in Tongeren kwam aan het licht door het oprollen van een plantage in Houthalen-Helchteren in juli 2018. Naar aanleiding van de ontdekking in Midden-Limburg vielen de speurders woensdag in de Kleinblookstraat binnen. De elektriciteit voor de 1.650 stekplanten en de 230 moederplanten werd illegaal afgetapt. Na een sporenonderzoek ruimde de civiele bescherming ook hier alles op.