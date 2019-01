Syrische gemeenschap luidde in oktober de alarmbel over fraude met visa: “Belgisch parlementslid betrokken”

De Syrische Gemeenschap in Europa heeft op 11 oktober 2018 vanuit Brussel een brief naar een honderdtal personen gestuurd om hen te waarschuwen voor de praktijken van een “gang” die optrad in de hervestiging van christenen uit Syrië in België. De brief kwam onder meer toe bij parlementariërs, media en vertegenwoordigers van de Syrische gemeenschap, meldt de Franstalige openbare omroep RTBF.

De covoorzitter en de verantwoordelijke voor buitenlandse aangelegenheden van de “European Syriac Union” verwijzen naar de praktijken van zes personen uit België die christenen uit Syrië tussen 3.000 en 14.000 euro vroegen voor hun praktijken.

“Een van hen werkt met een lid van het Belgisch parlement wiens naam we kennen. Deze activiteit is crimineel en moet worden gemeld aan Justitie. Maar er rijst nog een vraag: waarom werkt het consulaat-generaal van België (in Libanon, nvdr) samen met die ‘gang’?”, schrijven ze. “Het is een schandaal en dat moet onmiddellijk stoppen”.

Eerder deze week kwam het N-VA-gemeenteraadslid Melikal Kucam in opspraak omdat hij duizenden euro’s zou hebben gevraagd om christenen uit Syrië aan humanitaire visa te helpen. De man was tussenpersoon voor het kabinet van toenmalig staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA). Francken heeft zich intussen burgerlijke partij gesteld, net als de huidige ontslagnemende regering trouwens.

“Ik wil volledige klaarheid. Hoe kon zo’n smokkel plaatsvinden? Mogen we echt geloven dat voormalig staatssecretaris Francken niet op de hoogte was? Meer algemeen is er een politieke verantwoordelijkheid van de hele regering. Waarom werd die verantwoordelijkheid alleen in handen van Francken gelaten?”, wil Kamerlid Georges Dallemagne (cdH) weten.