Nederlander huurt huis net over de grens om cannabis te kweken: 1 jaar cel

Bocholt - De correctionele rechtbank van Tongeren heeft donderdag een man uit Nederland veroordeeld tot een gevangenisstraf van een jaar en een boete van 6.000 euro omdat hij in Bocholt een huis huurde om er een plantage van 480 cannabisplanten te beginnen.

De man startte in oktober 2016 met de plantage nadat hij in Nederland grote schulden had gemaakt. Tijdens een huiszoeking in oktober 2017 vond de politie in diverse kamers verschillende potten met planten. Volgens het parket zouden er minstens drie oogsten geweest zijn. Het openbaar ministerie berekende dat de man minstens 207.000 euro moest verdiend hebben met de verschillende oogsten.

De advocaat van de man betwistte die berekening omdat er, volgens hem, nooit 480 planten konden ondergebracht worden in de verschillende kamers. De Tongerse strafrechter volgde zijn redenering gedeeltelijk en verklaarde 122.800 euro aan winst uit de plantage verbeurd.