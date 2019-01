Marc (53) verliest zijn 128 jaar oude bistro na ridicuul dispuut: “Nooit meer ribbetjes à volonté”

Eind april worden de laatste ribbetjes op de grill van ’t Hespekotje gegooid. De legendarische bistro verdwijnt na 128 jaar door een dispuut met de huisbaas. Die weigert te investeren in het bouwvallig pand, waardoor uitbater Marc Degroote en zijn partner Sabrina Steyaert zelf moeten opdraaien voor alle kosten.

Het verhaal van ’t Hespekotje gaat 128 jaar terug. In 1991 nam Marc Degroote (53) het pand langs de Heistlaan over toen het nog een baancafé was. Samen met zijn partner Sabrina maakte hij ...