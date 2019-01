Drie jaar cel voor ontsnapte gevangene: “Hij wou niemand aanrijden, maar wel wegvluchten van politie”

Knokke-Heist / Blankenberge - Een man uit Bergen heeft drie jaar effectieve celstraf gekregen voor diefstal en weerspannigheid. De man crashte vorige zomer met een gestolen Mercedes op de zeedijk in Knokke. Hij was toen voortvluchtig na zijn ontsnapping uit de gevangenis.

Op 1 augustus vorig jaar trokken Geoffrey C. (42) en Joachim Z. (35) uit Bergen naar het Zeeuws-Vlaamse Sluis. Na een dag drinken wilden ze terugkeren naar Blankenberge, waar zij op een camping verbleven. Maar omdat zij geen geld meer hadden voor het openbaar vervoer, beslisten ze om een geparkeerde Mercedes te stelen.

Dankzij het trackingsysteem van de peperdure wagen kon de Nederlandse politie achterhalen dat de wagen zich in Knokke-Heist bevond. Een patrouille van de lokale politie Damme/Knokke-Heist kon de twee mannen onderscheppen, maar het duo reed gewoon door. De politie zette de achtervolging in en daarbij werden snelheden tot 150 kilometer per uur gehaald.

Schot gelost

Verschillende politiemensen moesten voor de wagen opzijspringen en in de Kustlaan in Knokke loste een agent zelfs een schot. Aan de wilde achtervolging kwam uiteindelijk een einde op de Zeedijk. Daar crashte de Mercedes tegen een stenen bol.

Onderzoek wees uit dat de twee mannen al een week verbleven op een Blankenbergse camping, waar toen ook enkele diefstallen werden gepleegd in tenten. Er werden onder meer parfum en een gsm gestolen. Aanvankelijk dachten de speurders met Grégory C. te maken te hebben. Maar toen die man een verkeersboete kreeg, bleek dat Geoffrey C. de naam van zijn broer had gebruikt. Niet verwonderlijk, aangezien hij een paar maanden eerder ontsnapt was uit de gevangenis van Saint-Hubert. Daar moest hij acht jaar brommen voor een gewapende overval op een seksshop in Namen.

Volgens zijn verdediging had C. nooit de bedoeling om in te rijden op de politie. “Hij wilde net ontsnappen”, pleitte Dieter Dewulf, de advocaat van Geoffrey C. “Hij was in paniek omdat hij voortvluchtig was. Hij moet nog tot 2026 in de cel zitten. Wij kunnen enkel vragen om de situatie niet nog uitzichtlozer te maken.”

De rechter volgde die stelling en sprak C. vrij voor opzettelijke slagen en verwondingen. Maar voor de weerspannigheid, autodiefstal en diefstallen op de camping kreeg de man drie jaar effectieve celstraf. Zijn kompaan kreeg een jaar cel voor de diefstal van de wagen en zijn betrokkenheid bij de achtervolging.