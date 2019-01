Snoeiwerken op het spoor lopen helemaal uit de hand: autoramen en voordeur aan diggelen

Harelbeke - Door snoeiwerken op het spoor zijn minstens twee ramen van wagens en één voordeur aan diggelen. Er kwamen steentjes in de snoeimachine terecht en die donderden naar beneden.

Het snoeien van de bermen naast de spoorweg in Harelbeke heeft nefaste gevolgen voor enkele buurtbewoners. Kiezelstenen belandden in de snoeimachine en donderden vervolgens naar beneden, op enkele geparkeerde wagens en een voordeur. Bij Infrabel, beheerder van de spoorweg, kwamen verschillende klachten binnen.

Stenen in struiken beland

“Doordat we vorig jaar nieuwe dwarsliggers installeerden op de spoorweg, zijn een aantal kiezelstenen die de sporen de juiste ballast geven, in de struiken beland. Die zijn nu in de snoeimachine beland en terwijl die machine, een klepelmachine, aan het draaien was, zijn ze naar beneden gedonderd”, zegt Thomas Baeken, woordvoerder bij Infrabel.

Hilde Theys is een van de slachtoffers. Net als minstens vier andere bewoners van de Tuinstraat is haar wagen beschadigd. “Ik werd maandagnacht wakker van lawaai op de spoorweg. Het geluid leek op een grasmaaier waar een tak in vast zat. Bij het opstaan viel mijn autoraam aan diggelen toen ik de deur dicht smeet”, zegt Theys. Stenen die naar beneden op haar raam waren gedonderd deden het raam uiteindelijk volledig barsten.

In de Vlaanderenlaan belandde dan weer een steen tegen een voordeur van een woning. Ook daar is een gigantische barst te zien.

Hoger snoeien

Burgemeester Alain Top (SP.A/Groen) bond de kat de bel aan. “Ik hoorde van de klachten nadat het me maandagavond ook al opgevallen was dat er snoeihout langs de weg lag, vlakbij CC Het Spoor”, zegt Top. “Dinsdag liet de politie me dat er klachten waren na snoeiwerken op het spoor.” Top schreef zelf al een brief naar Infrabel. “We beloven dat die mensen niets zelf moeten betalen ", zegt Baeken. “De verzekeraar van de onderaannemer die deze werken uitvoerde, zal alles vergoeden. Die mensen moeten geen euro betalen, dat verzeker ik hen.”

De onderaannemer had zelf ook snel door dat er een probleem was. “Daarom is hij iets hoger van de grond gaan snoeien, waardoor het probleem zich niet meer voordeed. De schadegevallen situeren zich dan ook vooral in de buurt van de Stationsstraat.”