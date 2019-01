Tienerkoppeltje al een week vermist: wie heeft Dilán (18) en zijn minderjarige vriendin Daria gezien?

Dilbeek / Ternat / Lennik - Een emotionele Dirk De Loecker uit Lennik heeft donderdagavond op zijn Facebookprofiel een dringende oproep geplaatst om zijn zoon Dilán De Loecker (18) en zijn minderjarige vriendin Daria terug te vinden. Het koppeltje is sinds vorige week donderdag vermist. De lokale politie en Child Focus zijn gestart met een opsporingsonderzoek.

Ook Diláns minderjarige vriendin Daria is vermist. Ze werden op donderdag 10 januari voor de laatste keer gezien. Sindsdien ontbreekt elk spoor. “Ik zoek mensen die hen zouden kunnen gezien hebben op bus 116 van Ternat naar Brussel van donderdagmorgen 10 januari om 7.43 uur of 8.13 uur aan station Ternat.”

“Dilán is ongeveer 1m70. Hij droeg een zwarte jas en had een grote blauwe/grijze trekkingzak van quechua bij zich”, zo staat te lezen in de Facebookpost. Over de minderjarige vriendin werden geen details gedeeld. De lokale politie van Dilbeek is belast met het opsporingsonderzoek.

Ook Child Focus volgt het onderzoek nauwgezet op. “We hebben een dossier opgesteld voor Daria. Omdat Dilán al meerderjarig is, valt hij voorlopig niet onder onze bevoegdheid en hebben we geen dossier over hem. De politie spreekt nog niet over een onrustwekkende verdwijning. Er zijn nog enkele pistes die onderzocht moeten worden. Indien die onderzoeksdaden niks opleveren, gaan we mogelijk over tot een opsporingsactie voor Dilán en zijn vriendin Daria”, klinkt het bij Child Focus.