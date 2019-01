José Mourinho spreekt voor het eerst na ontslag: “Mensen weten niet wat er achter de schermen speelde bij Manchester United”

José Mourinho heeft voor het eerst sinds zijn ontslag bij Manchester United een publiek optreden gemaakt. The Special One was als analist te gast bij de Qatarese zender beIN Sports en maakte van de gelegenheid gebruik om zich te verdedigen tegen de kritiek. Over Manchester United: “Mensen weten niet wat er achter de schermen speelde.” Over de verkoop van Mo Salah: “Ik ben de trainer die hem kocht, niet degene die hem verkocht.” De Portugees is ook zeker dat hij binnenkort weer aan de slag kan bij een topclub. “Ik hoor in het topvoetbal thuis.”

José Mourinho werd midden december ontslagen bij Manchester United. Bij zijn eerste televisieoptreden, op de Qatarese sportzender beIN Sports, beet hij van zich af na de kritiek dat hij Manchester United niet liet spelen als de gigant van weleer. The Special One, die bij zijn ontslag een vertrouwelijkheidsclausule afsloot met de club, moest zijn woorden wikken en wegen.

“Soms geven we commentaar op iets dat we zien zonder te weten wat er achter de schermen gebeurt”, begon hij. “Ik beschouw mijn tweede plaats met Manchester United één van de hoogtepunten uit mijn carrière. Je zou misschien denken dat ik gek ben, want ik heb 25 titels gewonnen en zeg nu dat een tweede plaats één van mijn beste prestaties is. Wel, ik blijf het toch zeggen. Want mensen weten niet wat er achter de schermen speelde.”

De Portugees verdedigde ook zijn defensieve manier van spelen. Hij vindt het niet kunnen dat sommige jonge trainers al over dezelfde kam geschoren worden. “Het is erg makkelijk om je team goed te laten spelen zonder dat dat gepaard gaat met resultaten. Het is ook erg makkelijk om achter een bepaald type voetbal te staan. Trainers die blijven winnen, zoals Guardiola, Ancelotti of ik, hebben andere ideeën over voetbal. Vertel mij eens: waar zijn die jonge trainers, die maar resultaten blijven halen? Waar zitten ze? Ik hoop dat die jongens hun imago kunnen veranderen in resultaten.”

“Ik ben niet de trainer die Salah verkocht. Ik ben de trainer die Salah kocht”

In Engeland werd ook regelmatig opgemerkt dat Mourinho dan misschien wel prijzen pakt, maar opkomende talenten amper kansen geeft. Zo werden Kevin De Bruyne, Romelu Lukaku en Mo Salah - de topschutter van vorig seizoen in Engeland - onder zijn bewind verkocht. Vooral de verkoop van de Egyptenaar wordt door criticasters van Salah maar wat graag aangehaald. Mourinho ontkende echter dat hij daar wat mee te maken had.

“Er wordt veel verteld dat niet waar is. Mensen zeggen dat ik de trainer ben die Salah verkocht, maar dat is niet waar. Ik ben de trainer die Salah kocht”, zei hij. “Ik speelde tegen Bazel in de Champions League, en werd verliefd op die jongen. Ik kocht hem. Ik spoorde de club aan hem te kopen, terwijl we op dat moment met Hazard en Willian al geweldige aanvallers hadden. (...) De beslissing om Salah daarna te verkopen kwam van de club (Chelsea, nvdr), niet van mij.”

“Ik hoor in het topvoetbal thuis en zal er blijven”

Mourinho, die bij zijn laatste clubs Chelsea en Manchester United ontslagen werd wegens tegenvallende resultaten, maakt zich sterk dat zijn verhaal nog niet uit is. “Ik ben nog te jong. Ik zit al lang in het voetbal, maar binnen enkele weken word ik nog maar 56. Dat is te jong (om te stoppen, nvdr). Ik hoor in het topvoetbal thuis en dat is waar ik zal blijven.” ‘Mou’ werd in diverse media al gelinkt aan ex-club Real Madrid, dat momenteel op de dool is in de Spaanse Liga.