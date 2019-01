Europa neemt sancties tegen verdachten van aanslag op Skripal

De Europese Unie heeft besloten om sancties in te voeren tegen individuen die in verband worden gebracht met de aanval met novitsjok op de voormalige Russische dubbelspion Sergej Skripal. Dat heeft het Duitse persbureau dpa donderdag vernomen. Het gaat om de eerste besluiten binnen het nieuwe wettelijke kader dat de Europese Unie vorig jaar in de steigers had gezet om het gebruik van chemische wapens te bestraffen.

Diplomaten van de EU-lidstaten bereikten woensdag een akkoord over de eerste sancties tegen het gebruik van chemische wapens. In totaal zou het gaan om één entiteit en negen mensen, onder wie verdachten van de aanval op Skripal. De ministers van Buitenlandse Zaken moeten maandag op hun maandelijkse bijeenkomst de beslissing bekrachtigen.

De ministers waren het in oktober vorig jaar eens geraakt over een wettelijke basis die de Europese Unie moet toelaten om sancties te nemen tegen individuen en entiteiten die chemische wapens hebben gebruikt, of het gebruik hebben aangemoedigd of ondersteund. Hun activa in Europa kunnen geblokkeerd worden, en ze kunnen ook bestraft worden met een inreisverbod.

Skripal en zijn dochter Joelia werden begin maart vorig jaar vergiftigd met het zenuwgif novitsjok in het Britse Salisbury. Na de aanval waren ze beiden kritiek, maar Joelia mocht in april het ziekenhuis verlaten en haar vader in mei. Volgens Londen zat de Russische inlichtingendienst achter die vergiftiging, en er is een Europees aanhoudingsmandaat uitgevaardigd tegen de twee Russen die ervan worden verdacht de Skripals te hebben vergiftigd. Moskou van zijn kant ontkent hier iets mee te maken te hebben.