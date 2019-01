Strandjutter Oliver Bolte (43) schuldig aan dubbele moord

De assisenjury in Brugge oordeelde gisterenavond dat Oliver Bolte (44) over heel de lijn schuldig is aan de moorden op zijn moeder Renate Bolt (71) en Norbert Bocher (49). Hij riskeert levenslang. Het verdict kwam niet bepaald als een verrassing.

De volksjury antwoordde onverminderd ja op de acht schuldvragen. Oliver Bolte heeft zijn beide slachtoffers op een gruwelijke wijze met voorbedachten rade gedood. Moord dus. De acht mannen en vier vrouwen van de jury oordeelden dat Norbert Bocher op 7 maart 1917 langs een fietspad in Zeebrugge door Bolte werd geëxecuteerd met twee schoten in het hoofd. Boltes moeder Renate kwam de dag ervoor aan haar einde nadat hij haar in hun flat afmaakte met een macheteslag in de nek en haar daarop nog eens stak met een mes. Bolte werd bovendien ook schuldig bevonden aan brandstichting bij nacht en het bezit van niet vergunde wapens.

Procureur-generaal Nathalie Barzeele zei in haar requisitoir dat ze geschokt was door de manier waarop Oliver Bolte zijn slachtoffers om het leven had gebracht. “Ik kan voor de manier waarop hij dat deed alleen gevoelens van afkeer opbrengen. Nadat hij zijn moeder twee dagen liet rotten in een kartonnen doos, stak hij hun appartement in brand. Zij deed alles voor hem. Het is bij hem nooit opgekomen om zelf te werken. Hij heeft zich tenslotte aangegeven omdat hij niet meer wist van welk hout pijlen maken.”

Ook de advocaten van de familie Bocher geloofden absoluut niet dat Renate Bolte uit het leven wou stappen en dat haar zoon had gevraagd om daarbij te helpen. “Dat is pure onzin. Zelden heb ik zo’n standrechtelijke executie en lafheid gezien”, zei meester Kris Vincke. “Bolte wou Norbert de moord op zijn moeder in de schoenen schuiven.”

Geen verrassing

Het verdict kwam niet bepaald als een verrassing. Dat werd trouwens al duidelijk tijdens het pleidooi van meester Koen Stubbe, die Bolte verdedigde. Meester Stubbe betwistte niet dat zijn cliënt de feiten pleegde en dat hij daarvoor verantwoording moet afleggen. “Maar ik geloof hem, omdat alleen zijn verhaal kan verklaren wat gebeurd is. Hij heeft wel degelijk zijn moeder op haar vraag willen helpen om uit het leven te stappen. Geef mij één reden waarom Renate anders dood moest. Ze was zijn enige bron van inkomsten. Hij kreeg van Bocher, een druggebruiker, de tip welke pillen hij daarvoor moest gebruiken. Bolte heeft hem vermoord omdat hij het niet aankon dat Bocher euforisch reageerde nadat hij hem toevallig op de Kusttram tegenkwam. Hij wou wraak nemen voor die verkeerde pillen.”

Oliver Bolte kreeg aan het einde van de debatten het laatste woord. “Het is een bizarre dag geweest. Ik heb dubbele gevoelens over het betuigen van spijt. Van Norbert heb ik niet echt spijt, maar wel voor de nabestaanden. Het lijkt me beter om dat schriftelijk te doen”. Waarop Bolte zich huilend neerzette.