Theo Francken reageert voor het eerst na woelige kamer: “Ik zou het absoluut opnieuw doen”

Theo Francken blijft volledig achter zijn vluchtelingenbeleid staan, en zou zijn manier van werken met visa ook nu niet anders aanpakken. Dat zei hij op ROBtv, na een tumultueuze zitting in de kamer donderdagmiddag.

Die kwam er naar aanleiding van fraude met visa. N-VA gemeenteraadslid in Mechelen Kucam zou die visa verkopen tegen hoge prijzen aan Christenen die Syrië wilden ontvluchten. Hij is ondertussen aangehouden op verdenking van onder andere mensensmokkel. Volgens de oppositie is Theo Francken daar zelf politiek voor verantwoordelijk, en had hij objectieve criteria moeten vastleggen om te beslissen wie nu juist in aanmerking kan komen voor zo’n visum. Francken zelf gaat daar niet mee akkoord.

Bekijk hier het volledige gesprek: