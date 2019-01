Voetbalbond pakt uit met vrouwenquotum

Brussel - Bestuursmandaten bij de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) kunnen voortaan maximaal twee keer hernieuwd worden, zodat ze maximaal 12 jaar duren. Dat maakte de KBVB donderdag bekend. Eén op tien zetels binnen de raad van bestuur is ook voorbehouden voor een vrouw.

Bij de voorstelling van het 11-puntenplan voor de transformatie van de KBVB hamerde CEO Peter Bossaert op transparantie en ‘good governance’. Het Uitvoerend Comité gaf in die context groen licht voor een eerste reeks maatregelen.

Zo werden nieuwe statuten en een nieuw werkingsreglement ingevoerd. “Dit was een absolute prioriteit in het 11-puntenplan van de KBVB en is een zeer belangrijke stap in het toepassen van de regels van goed bestuur”, klinkt het.

Bestuursmandaten kunnen voortaan maximaal twee keer hernieuwd worden, zodat de maximale duurtijd twaalf jaar bedraagt. Er komt ook een vrouwenquotum voor de raad van bestuur, waarin op tien leden een vrouw moet zetelen.

Om belangenconflicten te voorkomen maakt de KBVB verder nog werk van een duidelijke splitsing tussen de strategische rol van de Raad van Bestuur en het operationeel management van de KBVB.

De raad van bestuur zal ook verplicht zijn zichzelf te evalueren en het werkingsrapport te publiceren op de website van de KBVB. Er komt ook extern toezicht op de toepassing van ‘good governance’.