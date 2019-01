YouTube heeft het gehad met gevaarlijke ‘challenges’ en ‘pranks’

YouTube wil paal en perk stellen aan gevaarlijke challenges en zogenaamde prank-video’s. De site heeft de richtlijnen en regels omtrent zulke video’s aangepast. De aanleiding is de zogenaamde ‘Bird Box-challenge’. Dat zijn video’s waarin mensen geblinddoekt rondlopen, net als in de gelijknamige horror-prent die recent uitkwam.

YouTube wil gevaarlijke en vaak domme challenges stevig inperken. De maatregelen komt er na enkele uiterst controversiële video’s en kanalen. Het kanaal ‘Daddy of Five’, stond vol video’s waarin ouders hun kinderen onterecht beschuldigden en terroriseerden. “Voor de grap”, aldus de makers van de video’s, maar grappen kan je dit niet noemen: de acties van de ouders gingen ver genoeg om de kinderen op te zadelen met jeugdtrauma’s.

Om die reden mogen YouTube-video’s vanag nu “een bepaalde grens niet overschrijden”. Over wat die grens is, blijft de site moedwillig vaag. Video’s met pranks waar gewonden vallen of video’s waarin kinderen getraumatiseerd of nodeloos bang in worden gemaakt, gaan over die grens.

Ook gevaarlijke challenges moeten voor de pijl. Het afgelopen jaar, passeerden er een heleboel de revue. Enkele onder hen waren ronduit levensbedreigend, zoals de Tide Pod-challenge. Voor laatstgenoemde beten mensen op vaatwastabletten, gevuld met uiterst bijtende detergenten. De recentste is de Bird Box-challenge, waarbij mensen geblinddoekt over straat lopen. YouTube-ster Jake Paul ging zelfs zo ver dat hij met een waag reed terwijl hij een blinddoek droeg. Vorige week nog verzaakte een geblinddoekte tiener een auto-ongeluk in de staat Utah.