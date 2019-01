12.500 scholieren spijbelen voor het klimaat. En wat nu? “We kunnen niet blijven alternatieve straffen geven”

“Tot we verandering in het beleid zien” en “Minstens tot de volgende verkiezingen.” Na de succesvolle spijbelbetoging met 12.500 jongeren heeft initiatiefneemster Anuna De Wever gisteren de puntjes op de i gezet. “Let’s change the world.” Het onderwijs ziet dat toch anders: “We kunnen niet blijven alternatieve straffen geven.”