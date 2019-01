Nancy Pelosi stelt ‘State of The Union’ uit, dus neemt hij revanche en schrapt hij haar reis naar Brussel

Tegen de achtergrond van de strijd rond de Amerikaanse begroting en de gedeeltelijke “shutdown” van federale overheidsdiensten heeft president Donald Trump een buitenlandse reis van voorzitster Nancy Pelosi van het Huis van Afgevaardigden geschrapt.

“Op grond van de shutdown moet ik uw leider meedelen dat uw reis naar Brussel, Egypte en Afghanistan wordt uitgesteld”, schreef het Republikeinse staatshoofd aan de Democrate Pelosi, voorzitster van het Huis nadat haar partij de controle over deze kamer van het Congres heeft heroverd.

Trump alludeert op het gebruik van een regeringsvliegtuig door Pelosi. Hij suggereerde dat zij, als zij dat wil, met een lijnvliegtuig kan reizen. De beslissing van Trump lijkt een revanche te zijn voor het feit dat Pelosi hem woensdag heeft voorgesteld zijn State of the Union in het Congres uit te stellen of gewoon met een schriftelijke verklaring te komen. Strikt gezien moet een president uitgenodigd worden door de Speaker of the House.

“Gezien het feit dat 800.000 groothartige Amerikaanse arbeiders geen inkomen krijgen, stemt u er zeker mee in dat uitstel van deze PR-gebeurtenis absoluut aangemeten is”, schreef Trump. Pelosi zou beter met hem onderhandelen over een oplossing in verband met de begroting, voegde de president eraan toe.