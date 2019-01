Nederlander die geel hesje doodreed, gaat maandag weer aan de slag. “Thuis zitten tobben heeft geen zin”

De Nederlandse trucker Ron D. (47), die vrijdag een geel hesje doodreed in Visé, gaat maandag weer aan de slag. Zijn vrij­lating valt de kinderen van slachtoffer Roger Borlez (49) zwaar. “Voor ons blijft het doodslag.”

Volgens zijn advocaat gaat de trucker met schrik weer achter het stuur zitten. “Maar thuis zitten tobben heeft geen zin”, zegt meester Richard Wagemans. Hij omschrijft Ron D. als een rustige man, een ­weduwnaar, vader van een twintiger die lange afstanden loopt om te ontspannen.

Over wat er vrijdag precies is gebeurd aan de blokkade van de gele hesjes in Visé blijven de mening sterk uiteenlopen. Volgens de demonstranten zag de chauffeur duidelijk dat er vijf mensen voor hem stonden. “Hij heeft Roger Borlez recht in de ogen gekeken, en gas gegeven”, zei getuige Sabine aan een ploeg van RTBF.

Ron D. Foto: RR

Ook het Luikse parket lijkt de gebeurtenissen niet te beschouwen als een ongeval. “We mogen ervan uitgaan dat de chauffeur moedwillig op de mensen aan de blokkade inreed”, zegt het Luikse parket. De aanklacht luidt: slagen en verwondingen zonder het oogmerk om te doden, maar met de dood tot gevolg.

De advocaat van Ron D. ziet dat helemaal anders. Hij verwijst naar de schade aan de gloednieuwe Scania van de trucker om te tonen hoe grimmig het er bij de blokkade aan toe ging. De auto’s mochten door, de trucks niet.

“Heel wat truckers vrezen aan dergelijke versperringen steeds vaker voor hun wagen en zichzelf”, bevestigt transportfederatie Febetra. “Het regent meldingen over agressief gedrag jegens de chauffeurs.”

“In Visé waren niet alleen gele hesjes aanwezig”, voegt een gerechte­lijke bron eraan toe. “Er liepen ook kerels rond in camouflagepak, die een bivakmuts droegen en ge­wapend waren met ijzeren staven. Die pikten het niet dat truckers de doorgang probeerden te forceren.”

Gat in voorruit

Dat is precies wat hem overkomen is, verklaarde Ron D. aan de politie. Hij volgde een Nederlandse collega, en zag eerst hoe diens vrachtwagen bij het doorrijden door betogers met staven bewerkt werd. Even later moest ook zijn eigen truck eraan geloven. Een zijruit vloog aan diggelen, en een manifestant sloeg een gat in zijn voorruit, pal voor zijn gezicht.

Ron D. bekende dat hij de doorgang wou forceren, maar hij zou daarbij niet gevoeld hebben dat hij Roger Borlez aanreed. Daarom ook vertrok hij ’s anderendaags naar Noord­Nederland om een halve marathon te lopen. Pas bij zijn terugkeer hoorde hij van het aanhoudingsbevel en meldde hij zich bij de politie.

De kinderen van Roger Borlez blijven echter overtuigd dat Ron D. hun vader gezien moet hebben en toch is doorgereden. Cathy (24) en Xavier (21) hebben het moeilijk met de vrijlating van de Nederlandse trucker. Zij hebben zich burgerlijke partij gesteld.