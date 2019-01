Adrien Trebel scherp voor zijn ploegmaats bij Anderlecht: “Niet genoeg gewerkt voor Hein Vanhaezebrouck”

Anderlecht hoopt vurig dat Adrien Trebel (27) zondag fit raakt voor de topper tegen AA Gent. De Fransman is na weken hersteld van zijn buikspieroperatie, maar liep op ­winterstage weer een lichte knieblessure op. Paars-wit kan moeilijk zonder zijn kapitein. Zonder Adri Trebel wint het zelden, want hij is de voortrekker op en naast het veld. “De spelers hebben niet genoeg gewerkt voor Hein Vanhaezebrouck.”