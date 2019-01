West-Vlaamse arbeidsmarkt ontvangt vluchtelingen met open armen: “Als we Haider niet in dienst nemen, hebben we niemand”

Kortrijk / Waregem -

Als anderstalige nieuwkomers van buiten de Europese Unie werk zoeken in Vlaanderen, hebben ze de grootste kans op succes in West-Vlaanderen. Zo ook

Haider Kahleel (40), een asielzoeker uit Irak, die zich in de kortste keren onmisbaar heeft gemaakt bij ontstoffingsbedrijf Typhoon in Beveren-Leie. “Het is eenvoudig”, zegt zijn werkgever. “Nemen we hem niet in dienst dan hebben we niemand.”