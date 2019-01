Man die minderjarige asielzoeker benaderde in asielcentrum en betaalde voor seks veroordeeld tot celstraf

Leuven - De correctionele rechtbank van Leuven heeft een man veroordeeld tot een effectieve gevangenisstraf van een jaar voor betaalde seks met een minderjarige asielzoeker. Hij benaderde de jongen in het asielcentrum in Barvaux via een bericht op Facebook.

Een medewerker van het asielcentrum in Barvaux diende op 5 juni 2017 klacht in omdat een minderjarige asielzoeker via Facebook gecontacteerd werd door Marc P., die 60 euro aanbood in ruil voor seksuele diensten. De jongen van 16 jaar trok op 28 december 2016 naar Leuven voor de voorgestelde ontmoeting.

De politie stelde vast dat P. op Facebook 2.400 vrienden had, onder wie veel jonge mannen van buitenlandse origine. De beklaagde verklaarde dat hij geregeld seks had met jongens die hij via Facebook leerde kennen. Ze zouden zelf hebben aangeboden om seks met hem te hebben tegen betaling. Die stelling werd door de rechter van tafel geveegd.

Bij een huiszoeking op 1 december 2017 werd bij P. een grote hoeveelheid (kinder)pornografisch materiaal aangetroffen op zijn laptop. Die collectie legde hij aan sinds 2013.

Voor de twee betichtingen samen kreeg P. een celstraf van een jaar. Hij was ook gedagvaard voor openbare zedenschennis, omdat hij andere mannen oraal zou hebben bevredigd op openbare plaatsen in de buurt van het station in Leuven, maar dat achtte de rechtbank niet bewezen.