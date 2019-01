Advocaat houdt opmerkelijk pleidooi voor cannabis: “Over paar jaar is het misschien legaal, waarom dan nu nog straffen?”

Antwerpen - Het openbaar ministerie heeft celstraffen van 12 maanden tot 6 jaar geëist tegen 22 leden van de zogenaamde Bende van Linkeroever. Die verdiende duizenden euro’s per dag met de verkoop van cannabis en hasj.

De drugsbende kwam op 1 juli 2016 in het vizier van de politie. Betrapte drugsklanten zeiden dat ze bij de Fransman gekocht hadden, waarna het onderzoek de codenaam The French Connection kreeg, naar de gelijknamige misdaadfilm uit 1971. Er werden telefoongesprekken afgeluisterd en er volgden observaties.

Daaruit bleek volgens de procureur dat de organisatie geleid werd door Tarik A.H. en zijn rechterhand Samir B.H., voor wie respectievelijk zes en vier jaar cel werd geëist. Ze hadden twee uitvalbasissen in de Carel van Manderstraat en in de Willem Elsschotstraat op Linkeroever. De bende controleerde er een openluchtmarkt voor cannabis, door bendeleden werd bewaakt en beschermd tegen acties van rivalen of de politie.

Academische studies

De dealers kregen targets die dagelijks gehaald moesten worden. In de periode dat de bendeleden actief waren, zouden ze ruim 2 miljoen euro omzet hebben gedraaid.

Meester Johan Platteau, de raadsman van de vermeende leider Tarik A.H., pakte uit met een origineel pleidooi, dat neerkwam op een pleidooi voor de legalisering van cannabis. Met academische studies in de hand en verwijzend naar voorbeelden in het buitenland waar cannabisverkoop wel is toegestaan, probeerde Platteau de rechter duidelijk te maken dat cannabis “niet dezelfde smeerlapperij is als cocaine of heroine”.

“In Canada, een veilig en aangenaam democratisch land, is de verkoop wel legaal. Ook in sommige staten van de VS mag het. Minister Maggie De Block (Open VLD) onderzoekt of cannabis voor medische doeleinden gebruikt kan worden. Gezaghebbende academici pleiten ervoor om cannabis uit de strafwet te halen. Dus waarom nog jarenlange gevangenisstraffen opleggen voor iets dat over enkele jaren wellicht legaal is?”

Platteau kreeg de lachers op zijn hand in de rechtszaak, maar de raadsman had ook juridische bedenkingen bij het dossier. Zo kon hij als advocaat niet alle afgeluisterde telefoongesprekken zelf beluisteren, omdat er op de griffie geen geschikte software bestond. “De paar taps die we wel konden beluisteren, bleken slecht vertaald, ofwel werden de gesprekken aan mijn client toegewezen, terwijl die niet te horen is.”

Niet onder de indruk

Ook andere raadslieden sloten zich bij die kritiek aan en vroegen om de zaak uit te stellen, maar daar ging de rechtbank niet op in. De procureur was niet onder de indruk. "Wat de verdediging opwerpt, is niet zo fundamenteel als je kijkt naar het totaal van de bewijslast tegen Tarik A.H.”

Het proces wordt vandaag voortgezet.