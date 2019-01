COMMENTAAR. Onze Chef Voetbal Ludo Vandewalle ziet vijf kandidaten voor de titel

Met hoeveel zijn ze nog om de landstitel 2019 te claimen? KRC Genk en Club Brugge uiteraard, de beste en op één na beste ploeg van het aan de gang zijnde seizoen. Standard ook. Trainer ­Michel Preud’homme houdt de boot graag af, maar voor ons blijven de kwaliteitsvolle Rouches een titelkandidaat. Dan moeten ze wel Play-off 1 halen. De Luikenaars kennende zal dat moeilijker zijn dan hoge ogen gooien in de ­kampioenenpoule zelf. Anderlecht doet ook nog mee. Het zijn niet zozeer wij die dat zeggen, maar wel de ambitieuze sportief verantwoordelijke Michaël Verschueren en die nieuwe trainer Fred Rutten. En Antwerp? Daar is op het vlak hoogvliegende ambities de zelfverzekerdheid van de Antwerpse supporter nog niet helemaal afgestemd op het meer voorzichtige West-Vlaams/Luikse clubleidersduo Gheysens-D’Onofrio, dat geen titelambities uitspreekt en vooral op PO1 mikt. AA Gent valt af. De Buffalo’s geven toe nog uitsluitend aan de ­beker en Play-off 1 te denken.

Er is met 21 duels al meer dan de helft van de wedstrijden gespeeld, maar door ons competitiesysteem zijn we eigenlijk nog niet halverwege. Kafka? Neen, want door de halvering van de punten straks waren ...