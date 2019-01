Sportief directeur van Anderlecht Frank Arnesen: “Verwacht niet veel versterkingen meer”

Anderlecht wordt gelinkt aan twee jonge spitsen. Er is de 18-jarige Irakese spits Mohanad Ali, die nu opvalt op de Asia Cup en vorig seizoen 17 keer scoorde voor het Syrische Al Shorta én er is Yunus Akgun (18) van Galatasaray. Die spits is geen vaste waarde, maar wel een talent.

Sportief directeur Frank Arnesen tempert echter. “We blijven rondkijken naar opportuniteiten, maar verwacht niet veel versterkingen meer na Kara en Zulj. De huidige spelers zijn goed en moeten dat nu bewijzen. Liefst zondag tegen Gent al. Als er natuurlijk nog een basisspeler vertrekt, moeten we dat wel opvangen. Ivan Santini naar Saudi-Arabië? We praten daarover, maar we zien wel.”