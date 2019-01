Welkom in de Kim Jong-un Beachclub: het megalomaan resort van Grote Leider heeft werkelijk alles

Of het er ooit écht ging komen, werd betwijfeld. En of het de grandeur zou hebben die was aangekondigd, was ook niet zeker. Maar het pompeuze, superdeluxe beachresort in Wonsan dat de Noord-Koreaanse dictator Kim Jong-un al jaren plant, nadert nu zijn voltooiing. Dat blijkt uit satellietbeelden die gisteren werden vrijgegeven. Het resort is immens van omvang en biedt alle denkbare faciliteiten. Wat nu alleen nog ontbreekt, zijn buitenlandse toeristen met zakken vol geld. Of die ook zullen komen, is niet zeker.