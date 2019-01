Door keuzemenu kunnen stokoude telefoons niet naar 112 bellen

Het proefproject waarbij bellers een keuzemenu krijgen als ze de noodnummers 112, 101 of 100 intikken, is stopgezet. Proximus ontdekte dat ‘heel oude’ telefoontoestellen door het menu de noodcentrales niet konden bereiken. De directie van de centrales evalueert nu het project. Het is niet duidelijk wanneer en of het heropgestart wordt.

Sinds 1 oktober kregen bellers van de noodnummers 112, 101 en 100 in de pro­vincies West-Vlaanderen en Namen een kort keuzemenu. De beller moest kiezen of hij de brandweer of ambulance (“druk 1”) nodig had, ofwel de politie (“druk 2”). Het keuzemenu zorgde volgens de noodcentrales voor een win-winsituatie. Want bellers hoefden niet langer het onderscheid te onthouden tussen 112 en 100 enerzijds en 101 – de politie – anderzijds, en de centra moesten een pak minder foutieve telefoontjes verwerken.

Wie geen keuze maakte, kreeg de boodschap opnieuw te horen. En als ook dan geen 1 of 2 ingetoetst werd, werd de beller toch naar een noodcentrale doorgeschakeld. Volgens woordvoerder Thomas Biebauw van Directie 112, deel van de FOD Binnenlandse Zaken, moet iedereen sowieso doorgeschakeld worden. Maar daar zou het bij oude toestellen mislopen.

Pulskiezen

“Proximus heeft vastgesteld dat mensen die nog gebruikmaken van een oud toestel dat nog werkt met pulskiezen (toestellen met een draaischijf en sommige oudere toestellen met knoppen, nvdr.) niet in staat zijn het keuzemenu te doorlopen”, zegt Biebauw. Ze raakten de noodcentrale simpelweg niet binnen.

Vandaag komt pulskiezen nog zelden voor. Het is bijna overal vervangen door het snellere toonkiezen. Het ­netwerk van Telenet ondersteunt de verouderde toestellen niet. Bij Proximus hebben ze geen zicht op hoeveel er nog in omloop zijn. De operator verwittigde haar klanten om met hun vaste lijn, indien die sterk verouderd is, te bellen naar een testnummer. “Van degenen die gebeld hebben, bleek minder dan twee procent problemen te ondervinden met een kiesmenu.”

Proximus beklemtoont dat alle toestellen die vandaag verkrijgbaar zijn, ook die met een draaischijf, compatibel zijn. “Het gaat enkel om stokoude toestellen die ook moeite hebben met andere keuzemenu’s”, zegt woordvoerder Fabrice Gansbeke.

Hoe klein de groep probleemgevallen ook is, Directie 112 wil geen enkel risico nemen en zette het proef­project stil. Ze zal het nu ­evalueren en bekijken of het later alsnog heropgestart en verder uitgerold kan worden.