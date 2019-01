Voetganger is nog lang geen koning: enkel in Portugal en Italië sterven meer voetgangers in het verkeer

Auto’s laten stoppen vijf meter voor het zebrapad en voetpaden veilig afscheiden van de rijweg. Het zijn enkele voorstellen van Touring om het aantal voetgangers dat sterft in het verkeer te doen dalen. Uit onderzoek van de mobiliteitsorganisatie blijkt dat België op de derde slechtste plek staat in West-Europa.

Het aantal doden op de Belgische wegen daalt al enkele jaren, maar voetgangers blijven een bijzonder kwetsbare groep. Volgens Statbel, het statistiekbureau van de federale overheid, stierven in 2017 nog 94 voetgangers in het verkeer – ongeveer een zesde van alle dodelijke slachtoffers. Touring berekende dat België daarmee de derde slechtste plek in West-Europa deelt met Oostenrijk en Spanje. Met acht over­leden voetgangers per miljoen inwoners in 2017 doen enkel Italië (10) en Portugal (12) het nóg slechter (zie grafiek).

Touring zoekt de oorzaak in de eerste plaats bij een falende infrastructuur. “In vergelijking met Nederland zijn onze oversteekplaatsen niet overal even zichtbaar, en ook onze voetpaden zijn niet van de beste kwaliteit. Als die er al zijn”, zegt woordvoerder Danny Smagghe. Verkeers­expert Johan De Mol (UGent) treedt hem bij. “Voetgangers worden vooral aangereden in straten waar geen voetpad is of op oversteekplaatsen die onvoldoende zichtbaar zijn. Denk maar aan die scoutsgroep die enkele maanden geleden nog is aangereden langs de weg.”

Alle betrokkenen vragen daarom maatregelen om voetgangers beter te beschermen. Touring pleit onder meer voor beter verlichte oversteekplaatsen en de verplichting voor bestuurders om vijf meter voor het zebrapad te stoppen. “Dat kan ­afgedwongen worden met markeringen op straat en politiecontroles”, zegt Smagghe.

Omvattend plan

De Voetgangersbeweging noemt dat een interessant voorstel, maar dan moet er in de eerste plaats een duidelijk voetgangersplan ­komen. “De Vlaamse overheid vindt dat nu vooral iets voor de steden en gemeenten”, zegt woordvoerder Tom Dhollander. “Jammer, want zo missen we een regionale aanpak op het vlak van verkeersveiligheid.”

Vlaams minister van Mobi­liteit Ben Weyts (N-VA) wijst erop dat het aantal voetgangers dat omkomt in het verkeer in Vlaanderen de voorbije vijf jaar is gedaald met 24 procent. “Maar ik wil natuurlijk nog beter doen”, zegt hij. “We hebben drastische maatregelen genomen, zoals de hervorming van de rij­opleiding of de norm van 70 km/u op gewestwegen. Die werpen wel vruchten af.”