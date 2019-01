Eerste communistische schepenen van België leggen de eed af: “We slaan een blad om in de geschiedenis”

Na de installatieraad was er een volkse receptie in de tuin van het gemeentehuis. Foto: zvd

Zelzate - Zelzate heeft als eerste gemeente in de Belgische geschiedenis twee schepenen van PVDA. De coalitie met SP.A was spraakmakend. De nieuwe raad is donderdagavond geïnstalleerd onder het oog van een zeer enthousiast publiek.

Zelzate heeft nu een links bestuur met socialisten en communisten. Een totale ommekeer na zes jaar rechts bestuur met VLD, N-VA en CD&V. Burgemeester Brent Meuleman (SP.A) had pas woensdag zijn eed kunnen afleggen bij de gouverneur. Gisterenavond beleefde hij een mooie installatieraad met veel en uitbundig publiek met rode hartjes en vlaggen, staande ovaties, lang applaus en nadien een fanfare en een volkse receptie. Het deed denken aan de tijd van de eerste socialistische burgemeester Jozef Chalmet in de jaren dertig, dat ook zeer uitbundig met fanfares en stoeten door Zelzate werd onthaald.

Zaal ostentatief verlaten

Wel was er even wat spanning, toen de VLD-SD-fractie op het einde van de raad ostentatief de raadszaal verliet bij het begin de toespraak van eerste schepen voor PVDA Geert Asman. Die beloofde nochtans dat hij met alle Zelzatenaren en alle politieke fracties wilde samenwerken. De VLD-SD van oud burgemeester Frank Bruggeman betwist nog altijd de uitslag van de verkiezingen. Toen hun klacht door de Raad voor Verkiezingsbetwistingen niet ontvankelijk werd verklaard stapten ze dan maar naar de Raad van State om tegen dit arrest in beroep te gaan.

“Ik kreeg vorige week nog een aangetekend schrijven van de raadsman van de VLD-SD die mij in gebreke stelde als ik de uitnodiging voor deze geplande raad onmiddellijk niet zou intrekken. Ik heb dit echter niet gedaan”, opende uittredend gemeenteraadsvoorzitter Martin Acke (N-VA).

Volgen op scherm

In de nieuwe gemeenteraad zetelen voor het eerste een Vlaams Belanger, Guy D’Haeseleer. Samen met hem zetelen in de oppositie nog Rik Laureys (Zelzate Positief), Filip Bruggeman, Vincent Dierickx, Jan De Beule, Kurt Van Weynsberghe, Kristof Stevelinck, Marleen Maenhout en Frank Bruggeman (allen voor VLD-SD). De politiek meerderheid bestaan uit burgemeester Meuleman, de socialistische schepenen Luc Van Waesberghe en Isabel Dellaert en de PVDA-schepenen Geert Asman en Steven De Vuyst. Het bestuur doet het trouwens met twee schepenen minder dan het vorig bestuur. PVDA heeft nog de raadsleden Dirk Goemaere (gemeenteraadvoorzitter), Karl Segers, Karel Van Bever, en Debbie De Vleesschouwer. Voor SP.A zetelen dan nog de raadsleden Lucien Van De Velde, Gino D'Haene, Keven Uytterhaeger en Matthias Cassier. “We slaan een blad om in de Zelzaatse en trekken een lijn onder een politiek erg moeilijke periode”, besloot burgemeester Meuleman. Een driehonderd mensen waren getuige van deze raad, al moesten de meesten buiten de raadzaal op de trappen de zitting op een scherm volgen. De volkse receptie in de tuin van het gemeentehuis maakte nadien veel goed.