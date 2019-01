CLUBNIEUWS. Borussia Mönchengladbach denkt aan Leandro Trossard om Thorgan Hazard te vervangen

Pozuelo doet het seizoen uit in Genk, en de competitieleider laat ook andere basisspelers deze maand niet meer gaan. Maar intussen is er wel al vraag naar enkele sterkhouders voor een transfer komende zomer. Zeker naar Leandro Trossard. Al uw clubnieuws van de dag.

RACING GENK - Vervangt Trossard Thorgan Hazard?

Gisteren meldde Borussia Mönchengladbach zich voor de 24-jarige winger Leandro Trossard. Het nummer drie uit de Bundesliga gaat ervan uit dat Thorgan Hazard straks weg is – Dortmund is fel ­geïnteresseerd – en heeft dus een andere Belg op het oog om hem te vervangen.

De interesse is niet nieuw, twee jaar geleden stond Trossard ook al op de radar van Gladbach. Alleen is de vraagprijs intussen serieus gestegen. Er is ook veel concurrentie, want reeksgenoot Wolfsburg dringt sinds vorige maand ook aan. Het kwam de kersverse Rode Duivel al meer dan tien keer bekijken en had al gesprekken met zijn entourage. Ook Wolfsburg staat momenteel op een Europese plaats en is dus interessant. Maar ook met de Engelse topclub Arsenal was er al contact.

RACING GENK - 17-jarige verdediger tekent

De zeventienjarige Wout Coomans tekende gisteren zijn eerste contract bij RC Genk. De Looienaar maakt al sinds 2011 deel uit van de Genkse jeugdacademie. Coomans, een linksvoetige centrale verdediger, is ook jeugdinternational bij de nationale U18.

Naast Lucumi en Screciu (beiden geblesseerd) ontbreken ook Danny Vukovic (Asian Cup) en Casper De Norre (niet speelgerechtigd) vanavond in de derby. Nordin Jackers komt in doel. Marcus Ingvartsen, Ivan Fiolic en Bojan Nastic vallen naast de kern.

ZULTE WAREGEM - Harbaoui weigert lucratief aanbod uit Turkije

Hamdi Harbaoui blijft bij Zulte Waregem. De Tunesische spits had een lucratief aanbod op zak van de Turkse tweedeklasser Demirspor en kon zich financieel flink verbeteren, maar CEO Eddy Cordier gaf aan dat de clubleiding en Harbaoui een constructief gesprek hadden en dat ze “de topschutter absoluut niet laten vertrekken.” Harbaoui heeft nog een contract tot juni 2021.

KV KORTRIJK - Kumordzi is weer fit

Azouni ondervindt geen hinder meer en is fit voor de wedstrijd van morgen op Standard. Rolland hernam de training, maar Standard komt te vroeg. Bennard Kumordzi (foto) is wel weer inzetbaar na zijn spierblessure. Hij verteerde de harde trainingen vrij goed. Kagelmacher en Mboyo mogen enkel weg bij een uitzonderlijk bod. Na Thomas Kaminski op maandag kwam ook Kanu nog afscheid nemen.

ZULTE WAREGEM - Loketten voor Antwerp gesloten

De supporters die nog geen ticket hebben voor de wedstrijd van zaterdag tegen Antwerp maken daar maar beter werk van. De kaartjes zijn alleen verkrijgbaar in de Essevee Shop. Er kunnen vier kaartjes per abonnee worden aangekocht. Er is dus geen onlineverkoop. Toegangsbewijzen zijn nog verkrijgbaar tot zaterdag 19 januari om 12 uur. De loketten zullen gesloten zijn voor de aftrap. Essevee neemt die maatregelen om te voorkomen dat er fans van Antwerp in de vakken zouden zitten die voor supporters van Zulte Waregem bestemd zijn.

KV OOSTENDE - Verheyen: “Jonckheere fit tegen play-offs zou mooi zijn”

KVO recupereert tegen Moeskroen normaliter geen geblesseerden. Zowel Capon (armbreuk), Ndenbe (knie), Jonckheere (enkel) als Tomasevic (spierblessure) revalideren verder. Jonckheere traint individueel. “Het zou mooi zijn moest Michiel fit raken tegen de play-offs, want hij kan een meerwaarde zijn voor onze kern”, aldus Verheyen. De coach liet gisteren enkele beloften opdraven om een match elf tegen elf te spelen. Ondoa keerde vandaag terug uit Kameroen na de begrafenis van zijn moeder.

CERCLE BRUGGE - Dichter brengt ode aan Cercle

Dichter Dimitri Casteleyn, die onlangs de roman Het Feest uitbracht, heeft een gedicht geschreven over Cercle Brugge en hij zal dit begin februari uitbrengen tijdens de week van de poëzie.

Er wordt hard gewerkt om van de derby op 10 februari een volksfeest te maken. De voorverkoop loopt intussen als een trein. De minuut stilte voor wijlen Kenny Lalande zal plaatsvinden voor de thuiswedstrijd tegen STVV. Zijn hele familie werd ook uitgenodigd. Voor de wedstrijd van morgen in Beveren is iedereen fit.

CLUB BRUGGE- Verkoop unieke‘Gouden Schoen'-shirts

De gouden gekte slaat toe in Brugge nadat Hans Vanaken de Gouden Schoen won. Club brengt een gelimiteerd wedstrijdshirt uit met een speciale bedrukking op de borst met de initialen van Vanaken en zijn nieuwe trofee. Op de achterkant is ook het embleem van de Pro Assist gedrukt, het klassement van de beste assistgever in de Jupiler Pro League dat Vanaken aanvoert. Zonder korting kost het truitje honderd euro, Club 1891-leden halen het unieke shirt in huis voor negentig euro.

AA GENT - Lardot leidt match tegen Anderlecht

AA Gent ontvangt zondag paars-wit in de Ghelamco Arena. Lardot is aangeduid om de partij in goede banen te leiden. De Buffalo’s zijn al ruim twee jaar ongeslagen in eigen huis tegen Anderlecht. Vorig seizoen won Gent tijdens Play-off 1 met 2-0, terwijl het in de twee vorige ontmoetingen telkens eindigde op een 0-0-gelijkspel. De laatste Brusselse zege in de Ghelamco Arena dateert al van 22 december 2016 toen Gent met 2-3 verloor. Twee doelpunten van Danijel Milicevic volstonden toen niet om een nederlaag te voorkomen voor de Buffalo’s.

LOKEREN - Doelman De Wolf staakt training

Anderlecht-huurling Knowledge Musona werkte gisterenmorgen zijn eerste training af bij Sporting Lokeren. Doelman Ortwin De Wolf (foto) moest gisteren de training vroeger verlaten met last aan de enkel. Het Lokerse jeugdproduct onderging nadien nog enkele tests en die waren geruststellend. In principe komt de match tegen Eupen niet in het gedrang. Yusuf Lawal was gisteren afwezig wegens ziekte.

STVV - Teixeira legt negatieve test af

Jorge Teixeira (knie) testte nog tijdens de donderdagtraining, maar moest al snel inzien dat de derby voor hem te vroeg komt. Brys was er gisteren nog niet zeker van dat hij een beroep kan doen op Samy Mmaee. Het masker, dat zijn gebroken neus moet beschermen, hinderde zijn zicht te fel op training. Er wordt nog geprobeerd om aanpassingen te doen. Brys moet door blessures, schorsingen en het vertrek van een aantal pionnen serieus puzzelen. Jongens die voor de winterstop niet eens de selectie haalden, staan nu mogelijk in de basis.