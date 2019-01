Gemeente hoopt op veerpont om defecte brug te vervangen: "Kinderen moeten toch minstens naar school kunnen"

Grimbergen - De brug van Humbeek zal zeker nog een viertal maanden niet toegankelijk zijn. Dat is het gevolg van een ongeval waarbij een vrachtschip donderdag tegen de brug knalde. Ondertussen hebben alle omliggende gemeenten een omleidingsplan uitgestippeld.

De bewoners van Humbeek zullen de komende maanden serieus op hun tanden mogen bijten. Niet alleen ligt de Oostvaartdijk open voor werkzaamheden, ook de belangrijke brug is afgesloten na een ongeval.

LEES OOK. Binnenschip vaart tegen brug in Humbeek: “Detectiesysteem had schip niet opgemerkt”

Rond negen uur donderdagochtend knalde een vrachtschip tegen de brug. Die was op dat moment opnieuw naar beneden aan het komen. De geautomatiseerde brug was omhoog gegaan voor een eerste schip, maar de detectoren hadden het tweede vrachtschip wellicht niet opgemerkt. De gevolgen waren desastreus. Door de knal verschoof het wegdek van de brug liefst vijf tot zes meter. Het seinhuis, dat al een tijdje niet meer bemand is, moest er ook aan geloven.

Ontruimd

Zo werd er even gevreesd voor de stabiliteit van de brug en ook de stalen kabels, want die konden wel eens springen. “En dus hebben we een tiental woningen laten ontruimen”, zegt schepen van Mobiliteit, Philip Roosen (N-VA). “Gelukkig waren er niet veel mensen thuis op dat moment.” In de late namiddag werden de woningen opnieuw vrijgegeven omdat de stabiliteit van de peilers dan toch niet meteen een probleem zou vormen.

Het wegdek van de brug zelf is volledig klaar voor de schroothoop. Het zal maanden duren vooraleer de bewoners en bestuurders opnieuw gebruik zullen kunnen maken van de brug. “Voorlopig schatten we de herstelling toch op zo’n drie tot vier maanden”, zegt Roosen.

Volgende week zou het wegdekgedeelte moeten zijn weggehaald. Tot dan ligt het scheepvaartverkeer op het drukke kanaal stil. De bewoners zien zich de komende dagen ook afgesloten van de buitenwereld. “Daarom hebben we bij de Vlaamse Waterweg aangedrongen op een veerpont. Zo kunnen de bewoners ten minste hun kinderen naar school aan de overkant brengen. Het is een van onze oplossingen op korte termijn. Maar er moet eerst nog gezocht worden naar een veerpont.”

De brug van Humbeek wordt ook zeer druk gebruikt als sluipweg voor heel wat bestuurders en zwaar verkeer. “In samenspraak met de andere gemeenten en de politie hebben we een omleidingsplan klaar. Zo zal het verkeer worden aangemaand om via de E19 of A12 richting Grimbergen te rijden. Ook de brug in Kapelle-op-den-Bos verderop zal meer verkeer te slikken krijgen. We beseffen dat dit een enorme omweg is, maar we kiezen hier voor de veiligste oplossing.” Bij De Lijn werd het traject van de buslijn ingekort.

In 2004 deed zich een gelijkaardig incident voor met de Verbrande Brug, enkele kilometers verderop. Door een technisch defect was de brug er ook weken afgesloten.