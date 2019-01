Gewapende overvallers bedreigen uitbaatster Lea van modezaak en stelen kassa: “Ik besefte heel goed dat het toen bijna misliep”

Linkebeek - Twee gewapende en gemaskerde mannen hebben woensdagavond handelszaak Linea Lea in het centrum van Linkebeek overvallen. Het tweetal graaide de kassa mee.

Zaakvoerster Lea Verbist van modezaak Linea Lea op het Gemeenteplein in Linkebeek is nog altijd onder de indruk van de overval waar ze woensdagavond het slachtoffer van is geworden. Rond 18.30 uur, het sluitingsuur van haar zaak, stond ze plots oog in oog met twee overvallers.

“Ik bevond me achteraan in de winkel aan de kassa, samen met een vriendin”, zegt Lea. “Opeens stapten twee volledig in het zwart geklede mannen op ons af. Hun hoofd was bedekt met een bivakmuts. Ik wist meteen hoe laat het was. Een van de twee haalde een wapen boven en vroeg in het Frans naar de kassa. Met één hand begon hij zelf het geld uit de kassa te halen.”

Gevlucht

“Dan wilden ze ook onze gsm-toestellen. Ik zei dat ik er geen had. Mijn vriendin sloeg in paniek en vluchtte via een deur naar achteren. Toen besefte ik dat het mogelijk fout zou kunnen lopen, want ik wist niet hoe die mannen daarop zouden reageren. Voor hetzelfde geld begonnen ze me te slaan. Ik ben kalm gebleven. De daders hebben de volledige lade uit de schuif gehaald en hebben het op een lopen gezet.”

Spoorloos

Achteraf verklaarden getuigen dat de twee overvallers via het wegje tussen het gemeentehuis en restaurant Noï zijn weggevlucht in de richting van Ukkel. Tijdens hun vlucht lieten ze nog iets vallen. Dat bleek de lader van hun pistool te zijn. Het was een plastic lader, dus het ging niet om een echt vuurwapen.

Van de daders is voorlopig geen spoor. “Ze waren allebei eerder aan de kleine klant, ik schat ze niet ouder dan 20 jaar. Hun gezichten heb ik niet kunnen zien door de bivakmutsen. Een van hen had bruine ogen”, herinnert Lea zich.

“Hopelijk zijn er mensen die iets gezien hebben. Niet lang voor de overval heeft iemand vlak aan de kerk twee verdachte personen gespot. Mogelijk zijn er nog andere mensen met bruikbare aanwijzingen.”

Doorheen de jaren zijn al enkele handelaars op het Gemeenteplein slachtoffer geworden van overvallers. Voor Lea was het de eerste keer.

“Ik weet niet waarom ze precies mij hebben geviseerd. Veel geld zit hier nooit in de kassa, want de meeste klanten betalen met de bankkaart”, zegt Lea. “Ik ben er toch niet echt gerust op, vooral dan als de duisternis valt. Ik denk eraan om bewakingscamera’s te plaatsen. Mogelijk schrikken die de daders af of kunnen ze achteraf helpen met de opsporing.”