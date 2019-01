Mildere straf voor dodelijke aanrijding kleuter. “Laura was niet onvoorzienbaar, wel onvoorspelbaar”

Turnhout -

Jonathan M. (22) uit Turnhout heeft van de politierechter een veel mildere straf gekregen voor het dodelijke ongeval in de Taeymans­laan in Turnhout waarbij peuter Laura (1,5) om het leven kwam. De rechter reduceerde in een nieuw vonnis het rijverbod van twee jaar naar zes maanden en de effectieve celstraf van een jaar naar drie maanden.