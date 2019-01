N-VA vult belangrijkste plekken op kieslijsten in, met enkele verrassingen

Assita Kanko stapte nog maar net over naar N-VA en krijgt al de tweede plaats op de Europese lijst, vóór ex-minister Johan Van Overtveldt, terwijl in Brussel een parlementslid dat onlangs nog zijn politieke afscheid aankondigde de federale lijst gaat duwen. De “prominente plaatsen” op de lijsten voor de verkiezingen van 26 mei 2019 zijn vastgelegd door het Nationaal Kiescollege, meldt N-VA donderdagavond in een persbericht. Het voorstel moet nog voorgelegd worden aan de Provinciale Kiescolleges, waarna op 9 februari de definitieve goedkeuring zou volgen door de partijraad.

Europees

Huidig Vlaams minister-president Geert Bourgeois zal de Europese lijst trekken, gevolg door de onlangs toegetreden vrouwenrechtenactiviste en ex-MR’er Assita Kanko, en oud-minister van Financiën Johan Van Overtveldt.

Federaal

Theo Francken, ex-staatssecretaris voor Asiel en Migratie en burgemeester van Lubbeke, trekt de lijst voor Vlaams-Brabant. Hij wordt gevolgd door Kamerlid Kristien Van Vaerenbergh, en op de laatste plaats staat Luc Deconinck, burgemeester van Sint-Pieters-Leeuw.

Zuhal Demir, ex-staatssecretaris, trekt de Limburgse Kamerlijst, gevolgd door federaal parlementslid Wouter Raskin.

Jan Jambon wordt lijsttrekker voor de Antwerpse federale lijst, met op de tweede plaats Kamerlid Valerie Van Peel en op de laatste fractieleider in de Kamer Peter De Roover.

Kortstondig minister van Defensie en ex-ondervoorzitter Sander Loones trekt de Kamerlijst in West-Vlaanderen, gevolgd door nieuwkomer Yngvild Ingels uit Menen. Jean-Marie Dedecker wordt lijstduwer als onafhankelijke.

In Oost-Vlaanderen wordt Europees Parlementslid Anneleen Van Bossuyt lijsttrekker, gevolgd door Kamerlid en burgemeester van Aalst Christoph D’Haese. Kamervoorzitter Siegfried Bracke duwt de lijst.

Cieltje Van Achter trekt de lijst voor het Brusselse Gewest, uittredend Brussels parlementslid en fractieleider Johan Van Den Driessche duwt die. Van Den Driessche (65) kondigde in november nochtans aan uit de politiek te stappen, zich in mei niet meer kandidaat te stellen en terug te keren naar het zakenleven. “Mijn terugkeer naar de bedrijfswereld komt er hoofdzakelijk omdat de belasting op mijn gezinsleven te groot was geworden”, verklaarde hij toen.

Vlaams

Ben Weyts, Vlaams minister van Mobiliteit, Openbare Werken, Vlaamse Rand, Toerisme en Dierenwelzijn, trekt de lijst in Vlaams-Brabant. Vlaams Parlementslid Nadia Sminate staat op de tweede plaats, Willy Segers, Vlaams Parlementslid en burgemeester van Dilbeek, duwt de lijst.

Steven Vandeput, voormalig minister van Defensie en huidig burgemeester van Hasselt, trekt de Limburgse lijst, gevolgd door Kamerlid Karolien Grosemans.

Bart De Wever, huidig partijvoorzitter en Antwerps burgemeester, trekt de Vlaamse lijst in Antwerpen. Vlaams minister Liesbeth Homans staat op nummer twee, minister Philippe Myters duwt de lijst.

In West-Vlaanderen voert Vlaams Parlementslid en burgemeester van Izegem Bert Maertens de lijst aan, gevolgd door nieuweling Maaike De Vreese uit Brugge en met Vlaams Parlementslid Danielle Godderis-T’Jonk als lijstduwer.

In Oost-Vlaanderen wordt fractieleider van het Vlaams Parlement Matthias Diependaele lijsttrekker, gevolgd door federale transfer Sarah Smeyers en op de laatste stek burgemeester van Sint-Niklaas Lieven Dehandschutter.

In Brussel trekt Karl Vanlouwe de Vlaamse lijst.