Vijf rechtszaken tegen luchtverkeersleider

Er lopen momenteel vier rechtszaken van luchtverkeersleiders tegen hun eigen werkgever, Skeyes. In een vijfde proces kreeg de werknemer al gelijk en concludeerde de rechter dat het vroegere Belgocontrol een “struisvogelpolitiek” voert. Dat bericht Het Laatste Nieuws.

Donderdag was er belangrijk sociaal overleg bij Skeyes, met als belangrijkste twistpunt de aanvragen tot ouderschapsverlof. Dat overleg verliep “constructief” en een staking is daardoor voorlopig van de baan.

Maar volgens Het Laatste Nieuws is de onrust nog niet voorbij, gezien de vier verschillende rechtszaken, telkens aangespannen door een of meerdere personeelsleden. In het vijfde proces, over het weigeren van loopbaanonderbreking, sprak de arbeidsrechtbank in haar vonnis over “een obstructieve houding” en een attitude “van vertraging en geslof” van het vroegere Belgocontrol.

De problemen binnen Skeyes hebben ook gevolgen voor de veiligheid van het luchtverkeer boven heel België, schrijft de krant. Uit een intern document blijkt dat het bedrijf in 2017 toegaf dat 12 opeenvolgende werkdagen niet wenselijk zijn en een negatieve impact op de veiligheid kunnen hebben. Het nam zich daarom voor om niet meer dan 6 prestaties op een rij in te plannen. Op de uurroosters van het luchtverkeersleidingscentrum is daar niets van te merken, klinkt het.