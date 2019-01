Britse prins Philip (97) gaat over de kop met zijn Range Rover

De Britse prins Philip is donderdag betrokken geraakt in een verkeersongeval, zo heeft Buckingham Palace meegedeeld. De 97-jarige man van koningin Elizabeth II bleef ongedeerd.

Het ongeval deed zich voor nabij het landgoed Sandringham, dat eigendom is van koningin Elizabeth II.

Volgens de openbare omroep BBC bestuurde de hertog van Edinburgh een Range Rover. Die zou volgens ooggetuigen over de kop zijn gegaan. De prins was na afloop bij bewustzijn, maar zeer geschokt. Hij is op het landgoed en kreeg uit voorzorg bezoek van een dokter, meldde SkyNews.

Twee mensen in het andere voertuig liepen lichte verwondingen op en kregen verzorging.

Traditioneel vertoeft het Britse koningspaar de tijd rondom de jaarwisseling op Sandringham in het oostelijke Engelse graafschap Norfolk. Ook vieren de royals er kerst en nieuw.

In 2017 ging prins Philip op pensioen en trok zich vrijwel helemaal terug uit het openbare leven .