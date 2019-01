Moord op studente schokt ‘een van de veiligste steden ter wereld’: jonge vrouw was aan de telefoon met haar zus toen ze werd aangevallen

Een uitwisselingsstudente uit Israël die in Australië aan het studeren was, werd deze week vermoord. Opvallend: op het moment dat ze werd aangevallen door de vermoedelijke moordenaar, was de jonge vrouwe aan het facetimen met haar zus. De feiten speelden zich af in Melbourne. De politie kon intussen een verdachte arresteren.

Het Australische Melbourne, de op één na grootste stad van het land, wordt beschouwd als een van de veiligste steden ter wereld. Dat er deze week een gruwelijke moord gebeurde op een jonge uitwisselingsstudente, schokt inwoners van de stad dan ook.

Aiia Maasarwe (21) uit Israël was dinsdag een avondje weg geweest in de stad. Ze had de avond doorgebracht met vrienden en was onder andere naar een comedy-voorstelling gegaan. Aiia nam de tram, en vervolgde de rest van haar reisweg te voet. Op weg naar huis belde ze nog met haar zus, in een videogesprek. Tijdens dat videogesprek werd Aiia plots aangevallen. De zus van de jonge vrouw hoorde geroep en gestommel. Vermoedelijk viel op dat moment de gsm van Aiia op de grond.

(lees verder onder de afbeelding)

Foto: Victoria Police

De zus van Aiia verwittigde daarop de politie. Maar tevergeefs: niet veel later werd het halfnaakte lichaam van de studente door voorbijgangers gevonden tussen struiken in de buurt van een shoppingcentrum. Niet ver van het lichaam werden nadien ook nog een pet en t-shirt gevonden. Die zijn waarschijnlijk afkomstig van de moordenaar.

Foto: AP

De precieze omstandigheden van haar dood moeten nog worden opgehelderd. Ook is nog niet duidelijk of Aiia seksueel werd misbruikt, maar de politie sluit niet uit dat Aiia werd verkracht voor ze werd vermoord. Een van de inspecteurs sprak van “een absoluut verschrikkelijke en gruwelijke moord op een onschuldige jonge vrouw”. De speurders vermoeden dat het om een willekeurige aanval ging.

Arrestatie

Intussen werd al een man gearresteerd. Het gaat om een jongeman van 20 die werd opgepakt in een wijk vlakbij.

Bloemen

Op de plaats waar het lichaam werd gevonden, werden al tientallen bloemen neergelegd. En in de universiteit waar Aiia les volgde, werd al een wake gehouden ter nagedachtenis van de overleden studente. “Ze was een uitstekende studente”, zegt haar nonkel Abed Katane aan de Israëlische media. “Ze verbleef niet in een gevaarlijk land. En toch hebben we zo’n pijnlijk bericht gekregen.”

Beelden van Aiia van de avond waarop ze werd vermoord

Foto: EPA-EFE

Foto: EPA-EFE

Foto: EPA-EFE

Foto: EPA-EFE