Electrabel vreest grote onbeschikbaarheid kerncentrales eind 2019

Brussel - Engie Electrabel vreest dat het het volgende winter (2019-2020) met drie kernreactoren minder zal moeten doen. Dat schrijft de energieproducent in een brief van 11 januari aan ontslagnemend minister van Energie Marie Christine Marghem. Dat meldt Le Soir vrijdag.

“We kunnen niet uitsluiten dat de gelijktijdige stilstand van Tihange 1, Doel 1 en Doel 2 verlengd kan worden of voorbij 2019 zal duren tot in 2020”, schrijft CEO Philippe Van Troeye aan Marghem (MR).

Tot nu toe is voorzien dat de drie kernreactoren in kwestie, de oudste reactoren van het land, tot in de tweede helft van dit jaar stilliggen voor de nodige werken voor de levensduurverlenging (tot 2025) van de centrales. Volgens de huidige kalender moeten de werken voor Tihange 1 rond zijn op 28 november, voor Doel 2 20 december en voor Doel 1 27 december. De brief aan Marghem relativeert deze agenda, schrijft de krant. CEO Van Troeye raadt de minister aan rekening te houden met deze “onzekerheden” over “de beschikbaarheid of onbeschikbaarheid van 2.000 megawatt nucleaire capaciteit voor de winterperiode 2019-2020”.

Minister Marghem kan een strategische reserve aanleggen voor komende winter om een potentieel capaciteitstekort op te vangen. Maar Le Soir heeft vernomen dat Marghem na advies van hoogspanningsbetbeheerder Elia en haar kabinet de beslissing genomen neemt om geen reserve aan te leggen. Die beslissing zou dateren van voor de brief. De woordvoerster van Marghem zegt in de krant dat op basis van deze informatie, een nieuwe analyse gevraagd is. Marghem kan tot in september het volume van de strategische reserve herzien.